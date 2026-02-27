Quiénes recibirán la mejor noticia económica en marzo de 2026, según el horóscopo chino

NACIONALES

Marzo de 2026 traerá movimientos financieros positivos para algunos signos del horóscopo chino . De acuerdo con las proyecciones de la astrología oriental, ciertos animales del calendario lunar tendrán más oportunidades de crecimiento económico, mejoras laborales y noticias vinculadas con ingresos extras .

En el marco del Año del Caballo, que comenzó el 17 de febrero, según el calendario tradicional chino, la energía estará asociada con la acción, la iniciativa y los cambios rápidos. En ese contexto, hay signos que podrían recibir una noticia económica positiva antes de que termine marzo.

Quienes están bajo el signo de la Rata (personas nacidas en 1960, 1972, 1984, 1996 o 2008) podrían recibir propuestas laborales que impliquen una mejora salarial o una nueva fuente de ingresos.

La astrología china señala que marzo será un mes clave para negociar condiciones, cerrar acuerdos y ordenar deudas. No se descarta el cobro de un dinero pendiente o un ingreso que se encontraba demorado.

Para las personas relacionadas con este signo (nacidas en 1964, 1976, 1988, 2000 o 2012), marzo de 2026 podría traer reconocimiento en el ámbito laboral . Ese avance puede traducirse en un ascenso, un aumento o una mejora en las condiciones contractuales.

El contexto astral favorece la visibilidad y el liderazgo. Las decisiones tomadas en los primeros meses del año podrían empezar a mostrar resultados concretos.

Quienes están asociados con este signo (personas nacidas en 1968, 1980, 1992 o 2004) tendrán un mes con mayor estabilidad . La mejor noticia económica puede estar vinculada con la resolución de un conflicto financiero, la aprobación de un crédito o la concreción de un proyecto independiente.

Marzo se presenta como un período propicio para ordenar cuentas y planificar inversiones a mediano plazo.

Con el inicio del Año del Caballo, quienes pertenezcan a este signo (personas nacidas en 1966, 1978, 1990, 2002) sentirán un impulso especial. La energía anual favorece las iniciativas personales y los proyectos postergados .

En términos económicos, pueden aparecer propuestas inesperadas o mejoras vinculadas con emprendimientos propios.

El horóscopo chino se basa en un ciclo de 12 animales que se repite cada año y se rige por el calendario lunar. A diferencia de la astrología occidental, el signo se determina por el año de nacimiento y no por el mes.

Las predicciones astrológicas no constituyen certezas económicas ni recomendaciones financieras . Funcionan como una guía simbólica basada en interpretaciones tradicionales. En este tipo de lecturas, es clave tener en cuenta las decisiones laborales y los procesos que cada persona atraviesa para alcanzar sus objetivos.

Fuente: TN