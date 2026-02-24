Se conoció otro video del momento previo en el que atropellaron y mataron a una estudiante en La Plata

Dieron a conocer las últimas imágenes con vida de Eugenia Carril , la estudiante de 18 años que murió atropellada en Villa Elvira , en la ciudad bonaerense de La Plata . El video muestra a la chica mientras camina por la zona apenas unos segundos antes del impacto. Por el hecho, está detenido Julio Cornelio Guerra Torres , de 41.

La grabación, que fue filmada por una cámara de seguridad vecinal, permitió reconstruir parte de la secuencia previa al hecho.

La joven estaba desplazándose sola en un recorrido habitual, sin que hubiera situaciones de conflicto antes del momento en que aparece el vehículo involucrado.

Para los investigadores, el material es clave porque ayuda a precisar la cronología y las condiciones en que ocurrió la muerte. A partir de estas imágenes buscan determinar la velocidad en la que circulaba el conductor , la trayectoria del auto y si existió alguna maniobra previa al impacto.

Según pudo saber TN , el informe preliminar de autopsia confirmó que la joven murió por asfixia y un traumatismo encéfalo craneal grave .

A la par que dieron a conocer la causa de muerte de la estudiante, también se entregó Guerra Torres , el hombre acusado de manejar la Chevrolet Meriva que la atropelló y luego se dio a la fuga .

Durante la investigación, secuestraron el vehículo y confirmaron que estaba a nombre del acusado.

El vehículo fue encontrado estacionado en la zona de 6 y 57 , con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor . Además, establecieron está radicada en Chubut y tiene reiteradas infracciones .

El acusado estuvo casi dos días prófugo e incluso fue a trabajar solo unas horas después de matar a Carril. Sobre esto, Noticias Argentinas indicó que el sospechoso le pidió un pago adelantado de un millón de pesos a su empleadora apenas un rato antes de entregarse a la policía.

Familiares y amigos de la víctima convocaron a una marcha para pedir justicia. La movilización será el martes desde las 18, con una concentración que comenzará en Plaza San Martín y terminará frente a la Comisaría donde Guerra Torres permanece detenido. El caso quedó en manos del fiscal Fernando Padovan , titular de la UFI N°12 de La Plata.

Fuente: TN