Un sargento de la Policía Federal mató a un ladrón de 14 años que intentó robarle la moto en Monte Chingolo

NACIONALES

Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a uno de los presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando regresaba a su casa, en la noche del lunes, en la localidad de Monte Chingolo , partido de Lanús .

El hecho ocurrió cuando el suboficial, que se encontraba fuera de servicio , fue interceptado por dos motochorros armados. El efectivo resultó ileso y el caso es investigado por la Justicia.

El episodio se registró en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú , cuando el sargento fue abordado por dos ladrones que circulaban en moto , con aparentes fines de robo.

Según las primeras actuaciones, ante la amenaza el uniformado extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos . Como resultado, uno de los sospechosos, de 14 años, murió en el lugar , en plena calle, mientras que los demás se escaparon.

Tras el enfrentamiento, el sargento fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor. En paralelo, peritos y áreas de control interno trabajan para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar responsabilidades.

Fuente: TN