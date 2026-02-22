Se conoció la primera foto de Bastián Jerez tras el grave accidente en Pinamar que lo dejó en coma

NACIONALES

Se conoció este domingo la primera foto de Bastián Jerez , el nene de ocho años que a mediados de enero quedó en coma tras sufrir lesiones severas en el choque del que participaron el UTV en el que viajaba junto a su padre y una camioneta 4x4 en Pinamar .

Cerca del mediodía, su madre Macarena Collantes compartió una imagen en su cuenta de la red social Instagram, donde se ve al niño internado en terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo, a donde fue trasladado a principios de febrero.

"Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastián Jerez . Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo", escribió Collantes junto a la foto.

Y afirmó: "Basti pasó bien la noche, gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien, hijo, te amamos".

En la foto no se ve la cara del niño, se lo ve de lejos acostado en la cama del hospital, rodeado de equipamiento médico y viendo la tele. La madre acompañó la foto con la canción "Aquí estás" , de Sinach, una cantante nigeriana.

Bastián se encontraba internado en el Hospital “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata hasta el 9 de febrero, cuando fue trasladado con un avión sanitario al centro de salud del conurbano bonaerense, cerca de donde vive.

Unos días antes del traslado, había comenzado a mostrar signos de evolución y su mamá contó que se había despertado del coma. Hace tres días, fue operado por novena vez y su madre fue citada a declarar ante el fiscal que investiga el caso.

El fiscal Sergio García citó a declarar a la madre de la víctima el próximo 3 de marzo. También deberá prestar testimonio el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV al momento del choque.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, son los tres imputados en la causa, por el delito de lesiones culposas agravadas.

Fuente: Clarín