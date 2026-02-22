Cayó una de las ladronas del violento robo al músico Daniel “Alambre” González: cuál fue el dato clave para atraparla

Tras el violento robo sufrido en su propia casa por el músico Daniel "Alambre" González , agentes de Policía de la Ciudad atraparon a una de las ladronas que participaron del ataque en Caballito. Se trata de una mujer de 35 años que cayó luego de un allanamiento en su casa ubicada en la zona norte del Conurbano. Su pareja, que participó del violento asalto, está identificado y siendo buscado por la Policía. Aún está prófugo .

Hubo un dato clave para que los investigadores pudieran dar con la sospechosa. Cuando Alambre González fue saqueado, además de lo que se le llevaron del departamento, lo obligaron a realizar una transferencia bancaria a una cuenta . El seguimiento a esa billetera virtual posibilitó dar con una de las sospechosas de la entradera .

Con el dato clave, los investigadores encausaron la investigación. Este sábado, alrededor de las 10 de la mañana, se realizó un allanamiento sobre una casa ubicada sobre calle Pueyrredón al 5700, en Billinghurst, partido bonaerense de San Martín. Y con apoyo de la Policía de la Provincia se pudo detener a una de las personas implicadas. La mujer de 35 años.

En el domicilio allanado, se recuperaron varias de las pertenencias robadas al músico : once pedaleras, cables, transformadores y otros objetos de valor. Aunque no confirmaron que se hayan recuperado las guitarras que más allá de lo económico, tenían en el músico una afinidad más que especial.

Alambre González es un guitarrista blusero y rockero de extensa trayectoria dentro de la escena local, sobre todo en el underground porteño y del GBA.

Supo ser sesionista durante varios años de Norberto "Pappo" Napolitano , pero se destaca el trabajo hacia fines de los años setenta, cuando formó parte de una de las formaciones de MAM , la banda de los hermanos Mollo, Omar y Ricardo, quien junto a Diego Arnedo (otro ex MAM) sería parte fundamental de lo que fue Sumo, en los 80's.

Alambre, hermano de Gustavo "Bolsa" González -baterista muy reconocido en el país-, compartió escenario con David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto dentro de la gira de lo que fue su exitoso disco "Reina Madre" a principio de los ochenta. También, en esa década formó grupo junto a su hermano: "Alambre y la Doble Nelson".

El violento robo sufrido por el rockero y blusero de 69 años tuvo lugar en su departamento de Caballito, sobre avenida Avellaneda al 70: dos personas se hicieron pasar por inquilinos de su mismo edificio, lo amenazaron con un arma en el ascensor y le desvalijaron la casa.

Fue alrededor de las 4.30 del domingo 15 cuando un un hombre y la mujer abordaron al músico cuando estaba por ingresar al edificio. Simularon ser inquilinos y pasaron. Pero, cuando subieron al ascensor, todo cambió. Lo amenazaron con un arma y lo obligaron a que les abriera su departamento. Una vez dentro, lo golpearon, ataron y amordazaron.

Entre lo principal, la pareja de delincuentes le robó dos guitarras eléctricas, pedales para guitarra, efectos importados, el celular y dinero en efectivo.

Desde las redes, Ricardo Mollo y otros músicos se sumaron a una colecta solidaria para juntar dinero y para poner sobre aviso de las guitarras faltantes.

Fuente: Clarín