Por qué no recomiendan usar el programa rápido del lavarropas

Redacción CNM febrero 22, 2026

El programa rápido del lavarropas es el favorito de muchos porque promete ropa limpia en apenas 15 a 30 minutos y con menos consumo de agua y energía.

Sin embargo, los especialistas en cuidado textil advierten que no es la mejor alternativa para todos los lavados y que su uso frecuente puede traer problemas.

La mayoría de los lavarropas modernos incluye un ciclo exprés que reduce la duración del lavado, disminuye la cantidad de enjuagues y utiliza menos agua. Además, está pensado para cargas pequeñas y prendas que no están muy sucias, o simplemente para refrescar ropa que se usó pocas horas.

Para ropa interior, toallas, sábanas o prendas muy transpiradas , lo ideal es elegir ciclos más largos y completos.

Fuente: TN


