Por qué no recomiendan usar el programa rápido del lavarropas

NACIONALES

El programa rápido del lavarropas es el favorito de muchos porque promete ropa limpia en apenas 15 a 30 minutos y con menos consumo de agua y energía.

Sin embargo, los especialistas en cuidado textil advierten que no es la mejor alternativa para todos los lavados y que su uso frecuente puede traer problemas.

La mayoría de los lavarropas modernos incluye un ciclo exprés que reduce la duración del lavado, disminuye la cantidad de enjuagues y utiliza menos agua. Además, está pensado para cargas pequeñas y prendas que no están muy sucias, o simplemente para refrescar ropa que se usó pocas horas.

Para ropa interior, toallas, sábanas o prendas muy transpiradas , lo ideal es elegir ciclos más largos y completos.

Fuente: TN