Poner un dólar en un vaso con lentejas antes de que termine febrero: por qué recomiendan hacerlo

Los rituales para atraer abundancia y buena suerte son cada vez más comunes en los hogares. Uno de ellos, cargado de significado, es el de poner un dólar doblado en un vaso con lentejas antes de que termine febrero.

Este gesto es ideal para quienes buscan arrancar el próximo mes con más suerte y abundancia, según algunas creencias.

En primer lugar, las lentejas son consideradas como símbolo de prosperidad y crecimiento económico . Su forma redonda se asimila a las monedas y, al expandirse al cocinarse, representan la multiplicación de los bienes.

Por otro lado, el dólar, es el dinero concreto que se busca atraer o conservar. Al unir ambos elementos en un mismo recipiente, el ritual apunta a atraer prosperidad para el mes que arranca .

Al comenzar el nuevo mes, hay distintas formas de cerrar el ritual:

Si bien estos gestos simbólicos pueden ayudar a marcar un nuevo comienzo, no reemplazan la organización financiera ni el trabajo personal. Para muchos, son una forma de renovar energías y encarar el mes con optimismo, pero siempre acompañados de responsabilidad y planificación.

Fuente: TN