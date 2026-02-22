Daniel Scioli tiene decidido ir por la intendencia de Mar del Plata y podría abrir una grieta en la Libertad Avanza

ZONALES

Daniel Scioli, actual secretario de Turismo y Medio Ambiente, ama Mar del Plata desde hace décadas y es íntimo amigo del dueño de Multimedios La Capital y empresario local influeynte Aldrey Iglesias.





Entre ambos aumentaron los contactos y las presencias en entrevistas que hacen las radios, el diario y el canal que tiene el empresario. Todo forma parte de un plan de reconocimiento y posicionamiento de imagen del ex motonauta.





Ya hubo encuentros, charlas y reuniones con empresarios para que avalen la propuesta y ayuden en la campaña. Pero todo esto podría chocar con las ideas que tiene el armados provincial de la La Libertad Avanza Sebastián Pareja.





Scioli recibió el 2026 en la ciudad balnearia y el 1 de este año bajó a la arena para el denominado "Bristol test" en donde reccorrió la playa y se sacó fotos con la gente. Horas más tarde se subió a un bote y se sacó fotos con una caña de pescar en altamar. También salió a repartir paquetes de la yeba mate que lleva su apodo "pichichi" y que tiene el color de camiseta del equipo de fútbol que fundó y apadrina en Villa "La Ñata". Todos estos gestos, son característicos de su perfil político y buscan generar cercanía con los marplatenses.





Alejandro Carrancio el postulante puro de los libertarios





Frente a Scioli está Alejandro Carrancio, diputado nacional y cercano a La Libertad Avanza, también ha dejado en claro su interés por liderar la ciudad. “Claro que me gustaría ser intendente de Mar del Plata. ¿Cómo no me va a gustar? Si uno se viene preparando, si tiene vocación pública, es lógico querer conducir los destinos de tu ciudad. Pero hoy la cabeza la tengo puesta en representar a los marplatenses en el Congreso Nacional”, afirmó en una entrevista en septiembre pasado.





En ese contexto, Scioli ha comenzado a activar su candidatura, con visitas a la ciudad y propuestas concretas, como su plan para atraer cruceros a Mar del Plata. El proyecto, que apunta a convertir a la ciudad en un puerto clave en el circuito de cruceros que parten desde Buenos Aires hacia Puerto Madryn, busca atraer a 20.000 turistas en una primera etapa. Para Scioli, esta propuesta es fundamental para fortalecer el perfil turístico de la ciudad, atraer inversiones y generar empleo.





La terminal de cruceros ha sido una obsesión para Scioli desde sus años como gobernador. En aquellos tiempos, en conjunto con el entonces intendente Gustavo Pulti, soñaron con la posibilidad de que Mar del Plata recibiera barcos, una idea que se vio truncada por la falta de dragado en el puerto. Aunque el proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos, Scioli no pierde la esperanza de concretarlo, sabiendo que la ciudad tiene un potencial sin explotar en el área del turismo internacional.





Con todo esto, Scioli se prepara para competir en un escenario electoral más complejo, donde deberá no solo enfrentarse a Carrancio y otros actores políticos, sino también superar los desafíos internos dentro de su espacio. Sin embargo, está claro que el exgobernador ve en Mar del Plata una oportunidad estratégica para su carrera política, y está dispuesto a pelear por la intendencia con todos los recursos a su alcance.