Revelaron los resultados de la autopsia realizada a la joven asesinada por su exnovio en Santiago del Estero

NACIONALES

Casi un día después del femicidio de Thania Santillán , la joven de 22 años que fue asesinada por su exnovio en Santiago del Estero , se revelaron los resultados preliminares de autopsia .

Los investigadores notificaron que el equipo de forenses descartó signos de abuso sexual , uno de los rumores que más trascendieron en las últimas horas.

Sin embargo, según información del portal Diario Panorama , se confirmó que Thania recibió dos disparos , uno en la espalda y otro en la sien. Este último le provocó la muerte de manera inmediata .

La principal hipótesis que analizan los investigadores señala que el crimen ocurrió en un contexto de violencia de género. Según lograron reconstruir sobre la mecánica del hecho, el exnovio de la joven y principal acusado por el homicidio, Diego Salto , la persiguió y mató con una escopeta cuando ella intentaba huir.

De acuerdo a los primeros datos, luego de matarla, Salto se atrincheró junto al cuerpo por más de una hora. En ese tiempo, el sospechoso deambuló armado en el lugar donde ocurrió todo y amenazó con quitarse la vida cuando llegó la policía.

El caso quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías , que dispuso la detención de Salto , ordenó el relevamiento de testigos, la realización de pericias balísticas y el secuestro del arma que se utilizó en el ataque.

Los restos de la joven fueron llevados a su madre y este sábado por la noche se realizó un cortejo fúnebre en la localidad de Las Tinajas , departamento de Moreno, donde fue hallado su cuerpo.

Fuente: TN