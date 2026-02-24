Reta: un adolescente de 16 años viajó para conocer el mar y murió ahogado el último día de sus vacaciones

Un lamentable suceso conmocionó a todos en Reta. Un adolescente de 16 años viajó desde Moreno junto a su familia para conocer el mar y murió ahogado el último día de sus vacaciones.

Jonás Emanuel Verdún Lizarraga había llegado a la ciudad costera el pasado 15 de febrero junto a sus tíos abuelos con el objetivo de cumplir un sueño. Estaba fascinado, la arena, el agua salada, la inmensidad del mar. Sin embargo, nadie imaginó que el viaje terminaría de la peor manera .

El pasado jueves, la familia estaba preparando las cosas para volver y él quiso cumplir un último deseo: “Me voy a despedir del mar y vuelvo” , les dijo a sus tíos abuelos.

Según informó el portal La Voz del Pueblo , Jonás fue caminando hasta la playa, conversó con un pescador e incluso ayudó a un kayakista a salir del agua. En un momento, decidió entrar al mar por última vez antes de volver a Moreno .

Dejó su ropa doblada sobre un médano junto a sus ojotas prolijamente acomodadas y fue a bañarse sin advertir una serie de peligros que resultaron fatales para él: el agua estaba agitada porque la noche anterior una tormenta había azotado en la región y en esa zona no había guardavidas .

Minutos después, un pescador lo vio siendo arrastrado por la corriente y le pareció que estaba pidiendo ayuda . Inmediatamente corrió hasta el puesto de guardavidas más cercano, que estaba a unos 800 metros, y alertó a los profesionales sobre la situación .

Los socorristas llegaron a la zona en una moto de agua pero no encontraron señales del adolescente: se lo había tragado el mar .

Esa noche su tío abuelo al notar que el joven no había vuelto a casa, se acercó a la comisaría. Allí constataron que se trataba de la misma persona que había desaparecido en el agua horas antes .

La Secretaria de Seguridad de Tres Arroyos organizó rápidamente un operativo de búsqueda en el que participaron guardavidas, buzos tácticos, bomberos de Reta y Claromecó, Defensa Civil, perros K9 y Prefectura. También se sumaron los vecinos con dos drones y recorridas a pie .

El sábado por la mañana encontraron la ropa de Jonás en los médanos y después del mediodía, se produjo el hallazgo. El cuerpo del adolescente fue encontrado por un padre y su hijo , pescadores que navegaban a unos mil metros mar adentro cuando lo encontraron.

La mamá de Jonás que había viajado hacia Reta tras enterarse de la desaparición fue quién confirmó que era él. La autopsia reveló que el adolescente murió por asfixia por inmersión .

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la investigación quedó a cargo de la UFIJ interviniente.

Fuente: TN