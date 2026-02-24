Iban siete en un auto, se metieron en el Metrobús y quedaron aplastados por un colectivo: el desesperado escape entre las llamas

NACIONALES

Un auto en el que viajaban siete personas se prendió fuego al ser aplastado por un colectivo , cuando el conductor del coche hizo una maniobra imprudente y se metió en el carril del Metrobús que circula por La Matanza. Por el accidente hay dos personas heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en la avenida Juan Manuel de Rosas y Andalgalá, en Isidro Casanova, durante la primera mañana del domingo. Allí se ve un coche Renault 9 que se dirigía en dirección a San Justo, que súbitamente dobló a su izquierda sin percatar que venía un colectivo por el Metrobus.

La unidad, un 218 de la empresa Almafuerte, venía en velocidad y se llevó puesto al auto. Lo arrastró varios metros y lo aplastó contra el semáforo que estaba en la esquina, antes de seguir unos metros más.

Por el golpe, el coche se prendió fuego de manera casi inmediata, según registraron las cámaras de seguridad. Allí se pudo ver cómo empezaban a salir del auto los ocupantes.

El primero de ellos fue el conductor, que comenzó a correr despavorido sin siquiera mirar atrás . El segundo también se fue del lugar. Un tercero, que salió arrastrándose, volvió a buscar a otro de los pasajeros. Del otro lado del coche, los otros cuatro ocupantes pudieron salir por sus medios.

Según informó el sitio Primer Plano Online, dos de los ocupantes terminaron con heridas de gravedad y debieron ser hospitalizados.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien ordenó la detención de una persona identificada como A.R., quien era el conductor del Renault 9. Lo acusa de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

Para la fiscal, “infringió con su accionar el deber de cuidado propio de la actividad desarrollada, elevando el riesgo socialmente tolerado por sobre el permitido”. También pidió que extraigan sangre para constatar si iba alcoholizado.

Según señalaron fuentes judiciales, el imputado registra antecedentes por robo y encubrimiento.

Fuente: Clarín