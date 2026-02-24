Cuánto cobra una niñera en Buenos Aires en febrero de 2026

En febrero de 2026, los sueldos de niñeras y cuidadores de adultos no registraron aumentos y se mantienen con los mismos valores que en enero.

La escala salarial quedó determinada de la siguiente manera para niñeras y cuidadores de adultos, en la categoría asistencia y cuidado de personas:

Además, así son los sueldos para el resto de los empleados de casas particulares:

El personal que trabaje en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Buenos Aires) cobra un 30% extra sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El pago de las remuneraciones debe realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante el horario de prestación de servicios .

Fuente: TN