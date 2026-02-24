La enredadera que crece rápido y perfuma el jardín por la noche: por qué es una de las más elegidas

NACIONALES

Si buscás una planta que combine desarrollo rápido, floración abundante y perfume intenso , el Jasminum officinale , conocido popularmente como jazmín del país , es una de las opciones más elegidas para jardines y patios.

Se trata de una enredadera trepadora que puede cubrir rejas, cercos y pérgolas en pocas temporadas, siempre que tenga un buen soporte. Pero su mayor diferencial aparece al final del día: sus flores blancas liberan un aroma dulce que se intensifica durante la noche .

El jazmín del país desprende fragancia durante todo el día, pero el perfume se vuelve más fuerte al atardecer. Esto ocurre porque muchas plantas aromáticas intensifican su olor en horarios donde hay mayor actividad de polinizadores nocturnos.

El resultado es un jardín que cambia su atmósfera cuando baja la temperatura: el aroma se percibe con mayor claridad y puede sentirse incluso a varios metros de distancia.

El jazmín del país es una planta trepadora de tallos flexibles que necesitan guía en los primeros meses. Entre sus principales características se destacan:

Con buenas condiciones, puede alcanzar varios metros de altura y cubrir amplias superficies en poco tiempo.

Aunque no es una planta exigente, responde mejor si se tienen en cuenta algunos puntos:

También es importante colocarle una estructura firme —como una pérgola o un enrejado— para que pueda trepar correctamente.

Fuente: TN