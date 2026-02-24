Si tu cuchillo no tiene filo, no lo tires: cómo afilarlo con tres ingredientes de cocina

Con el uso diario, es normal que un cuchillo pierda filo y empiece a desgarrar los alimentos en lugar de cortarlos con precisión. Antes de pensar en reemplazarlo o llevarlo a afilar, existe un método casero que puede ayudarte a mejorar su rendimiento utilizando solo vinagre, sal y una papa .

Este procedimiento no reemplaza un afilado profesional, pero sí permite remover óxido superficial, suciedad acumulada y pequeñas irregularidades que afectan el corte.

Este método ayuda a remover restos de óxido y suciedad . Además, la combinación de sal y vinagre actúa como un abrasivo suave que mejora el filo. La papa, por su parte, ayuda a distribuir la mezcla y facilita el proceso.

Es importante tener en cuenta que el vinagre no es recomendable para cuchillos de aluminio o de metales blandos , ya que puede dañarlos o corroerlos.

Este truco funciona mejor con cuchillos de acero inoxidable o acero al carbono , que resisten la acción del vinagre y la sal sin problemas.

Fuente: TN