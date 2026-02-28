Reforma laboral en el Senado: de “vamos a ponerle onda” a “la pastora del orden” y la cita a Maradona, todo los cruces del debate

NACIONALES

Con fuertes cruces entre el oficialismo y el kirchnerismo y chicanas de toda índole que llegaron a cuestionar el reglamento parlamentario, el Senado convirtió en ley el proyecto de modernización laboral , con la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad. Desde el Justicialismo dispararon también reproches a los gobernadores que dieron apoyo a la norma y desde LLA apuntaron contra " la estafa moral" de los sindicatos en la protección de los trabajadores.

La oposición se quejó porque el sistema sólo permitía votar a favor del proyecto modificado por Diputados o insistir con el texto original. Y no daba lugar al rechazo total a la reforma.Planteos de Mayans, apoyo de Bullrich y la decisión de un bloque provincial. Seguí leyendo

La senadora ultra K Anabel Fernández Sagasti también expresó en X su rechazo a la reforma laboral y aseguró que “Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos”, al tiempo que prometió que su espacio político trabajará para revertir la situación: “Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas”.

Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos. Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas. pic.twitter.com/8m8d6uIA2D

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio advirtió que la reforma laboral aprobada será revertida en el futuro y afirmó en la red social X: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno”. En ese marco, reforzó su rechazo a la norma con una consigna política: “Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.

Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan. pic.twitter.com/TLdgmACd8l

Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias. https://t.co/iJUGzhmudJ

Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

Tenemos Reforma Laboral en la Argentina. ¡Vamos Carajo! pic.twitter.com/uiHDzGxM2v

Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral, Juan Cruz Godoy , senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza, celebró la sanción de la norma y sostuvo que se trató de “una gran victoria para el Gobierno”, con la que se cerró el ciclo de las sesiones extraordinarias.

Según afirmó, la ley “va a traer estabilidad y prosperidad a todos los argentinos” y cuestionó a quienes defendían el esquema anterior al señalar que “no supieron adaptarse a los cambios que están atravesando los mercados laborales”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con “leyes ágiles, que se adapten a la tecnología y a las nuevas innovaciones”, y aseguró que la reforma era un proceso inevitable. “Esto iba a suceder, tarde o temprano”, aseguró.

Un grupo de manifestantes que se quedó hasta el momento de la votación expresó su rechazo a la reforma laboral sancionada por el Senado.

El peronismo votó en contra del proyecto. El radicalismo y el PRO, además de bloques provinciales, apoyaron a La Libertad Avanza. Quiénes son los que se abstuvieron y por qué lo hicieron. Seguí leyendo

Eliminado el polémico artículo 44 -que le reducía el salario a trabajadores con licencias médicas- el Senado finalmente convirtió en ley la Reforma Laboral enviada por el gobierno de Javier Milei.

El peronismo se mantuvo encolumnado en contra y advirtió que la norma se va a judicializar porque es "inconstitucional" y "viola el principio de no regresividad de los derechos laborales". La CGT ya confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para este lunes. Seguí leyendo

Fue con 42 votos a favor y 28 votos en contra. Hubo dos abstenciones.

Es porque el voto afirmativo es a favor de las modificaciones del proyecto de ley introducidas en Diputados. Y el rechazo implica apoyar el proyecto original, con el artículo 44 incuido. "Por eso vamos a votar en contra", dijo Mayans.

Villarruel insiste y Bullrich respalda a Mayans: quiere que quede constancia de que el peronismo vota en contra del proyecto íntegro reforma laboral. "Entiendo, pero el voto afirmativo es a favor de las modificaciones y el voto en contra es por la insistencia del proyecto original, no tengo otra opción", detalló.

La jefa de LLA en el Senado critica duramente al peronismo por el sistema actual laboral. Apunta a los juicios por despido, "las rigideces" que -dijo ella- imposibilitan la creación de empleo registrado y la supuesta prevalencia del empleo público por sobre el privado.

"A ver si esto es justicia social... Un trabajador informal cobra la mitad que el registrado", dijo. También centró su intervención en los cuestionamientos al sindicalismo. "No queremos que la lógica de la Argentina sea la de la conflictividad permanente", agregó.

La senadora de LLA criticaba los paros sindicales contra los gobiernos no peronistas. En ese momento, aludió a algunas gestiones del PJ y del kirchnerismo. Dijo que el gobierno de Alberto Fernández fue "el peor de la historia" y luego señaló al de Eduardo Duhalde. "No quiero criticarlo, pero después del 2001, que no le correspondía ser presidente...", dijo.

Entonces la interrumpieron y le gritaron desde la bancada de enfrente, desde donde el bloque peronista Justicialista le recordó su pasado en la Alianza y la salida de Fernando De la Rúa. "Por favor, yo no me fui en ningún helicóptero, callate la boca", respondió ella, entre risas de Mayans y Fernández Sagasti.

Bullrich fue ministra de Trabajo entre octubre de 2000 y el mismo mes del año siguiente. Luego ocupó el Ministerio de Seguridad Social durante dos semanas: del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntó contra los números de trabajadores en situación informal. "¿No será que ese sistema fracasó?", preguntó la exministra de Seguridad.

"Endurecerse, odiar al empresario, combatir al capital, todo esto ha generado una realidad en la que el trabajador cada vez estuvo más abandonado. Y se consolidó una estructura política y sindical que siempre jugó en tándem", siguió Bullrich. "Los paros siempre fueron contra gobiernos que no eran peronistas".

El senador del PJ por Formosa lanzó durísimas críticas a la reforma laboral y afirmó que “si hay una ley gorila es esta, repugnantemente”, al tiempo que cuestionó que se la presente como “un día histórico”, cuando para él se trata de “un día vergonzoso”. Según sostuvo, la reforma está “disfrazada” y en realidad implica un ataque a las provincias.

En ese sentido, advirtió que algunos gobernadores creen que recibirán promesas a cambio de acompañarla. En ese contexto, cerró su intervención con una frase atribuida a Diego Maradona: “Voy a citar al filósofo Maradona: hay que ser pelotudo para hacer esto, eh”.

El jefe del bloque justicialista, José Mayans, pronosticó que "esta ley va derecho al conflicto judicial" y afirmó que se violó el reglamento interno del Senado y la Constitución Nacional "robándole" senadores a la oposición -en referencia a la salida de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza- para el tratamiento exprés de la ley.

Denunció el Gobierno tiró "cargos, plata, fondos" para conseguir el quórum durante el tratamiento de la ley en Diputados; y apuntó contra los "gobernadores que se dicen justicialistas, que se venden por un ATN (Aportes del Tesoro Nacional)".

Después de Salino estaba anotado el radical Vischi, pero no tomó la palabra y el micrófono pasó directo a José Mayans. El jefe del bloque Justicialista, de habituales intervenciones prolongadas, es el penúltimo del listado. Lo sigue Bullrich. Y después se haría la votación. Podría ser antes de las 22.30.

Es porque dijo que, cuando empezó el tratamiento, no estaba ingresado el proyecto en la Cámara alta. "Es un proceso absolutamente irregular", enfatizó el senador por San Luis.

Sobre la situación económica, apuntó a la "destrucción de empleos asalariados".

Fernando Salino protestó por los apuros del oficialismo para el tratamiento de la reforma laboral. Con una pizca de ironía, el senador de Justicia Social Federal comenzó así su discurso: "Vamos a ponerle onda, es viernes a la noche. Hacen la agenda apretada y después la pastora del orden y todos se van y nos dejan acá en soledad". Lo de "pastora del orden" fue para Villarruel, por un incidente anterior.

Se refirió al ingreso sin permiso de los diputados Montenegro y Arabia, un episodio que desató un momento de tensión entre Nadia Márquez y la presidenta del Senado. Pero las protestas fueron también para el oficialismo por la designación de autoridades, que dejó al peronismo sin lugar "en la línea de control y de gestión".

El primero es Fernando Salino (Justicia Social Federal). Le seguirán Eduardo Vischi (UCR), José Mayans (Justicialista) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).

Sin mencionarla directamente, la senadora justicialista por La Rioja, Florencia López, apuntó contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei, que ayer estuvo en el Senado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, durante el debate por la ley de Glaciares

"La que roba estuvo ayer en ese balcón, mirándolos desde arriba, y todos acá tratando de quedar bien con 'el Jefe', aplaudiéndole, diciéndole muy bien al Jefe, y dándole herramientas como el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), como otras cosas, para que siga robando", acusó.

También cruzó a Patricia Bullrich y por su "desfachatez increíble" cuando habló de la eliminación del artículo 44.

"Cuando uno no ofrece herramientas para el desarrollo, ofrece despidos baratos", expresó Adán Bahl (Fuerza Entre Ríos), que calificó como "errónea" la política económica del Gobierno de Milei. Dijo que la reforma laboral es una ley de "flexibilización laboral".

"La quieren llamar ley de modernización laboral, pero no tiene nada de trabajo remoto, automatización e inteligencia artificial", sugirió sobre el espíritu del proyecto. Sobre el asunto del artículo 44, habló de "papelón legislativo". Y apuntó direcamente contra el FAL, el fondo para indemnizaciones, como uno de los puntos críticos.

La senadora formoseña María Teresa González criticó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dijo: "Estamos volviendo a las épocas de las AFJP, pero esta vuelta es con los fondos que le corresponden a nuestros jubilados".

Señaló que el FAL era un "desfinanciamiento de la Anses" y que daba lugar a la "especulación corporativa"

Carlos Linares (Justicialista), José Carambia (Movere por Santa Cruz) y Carolina Moisés (Convicción Federal) finalmente no hablarán en la sesión en el Senado. Linares estaba anotado entre los primeros oradores, pero no tomó la palabra. Los otros dos, en tanto, iban a intervenir como jefes de bloque, con exposiciones más extensas.

De esta manera, quedan dos oradores y luego habrá cuatro discursos de cierre: Fernando Salino (Justicia Social Federal), Eduardo Vischi (UCR), José Mayans (Justicialista) y Patricia Bullrich (LLA). La votación, por lo tanto, podría ser antes de las 23.30.

Andrea Cristina (PRO), senadora por Chubut, djo que la reforma laboral "es una ley importante" y destacó la eliminación del artículo 44 sobre licencias laborales por enfermedad. También recordó que ella, en la sesión anterior, dejó "constancia" de su rechazo al artículo.

Aseguró que la reforma laboral es "una propuesta concreta para un problema estructural", en referencia a los "asalariados que están en la informalidad".

El senador Daniel Bensusán (La Pampa) planteó que, en base al principio de progresividad y de no regresividad de la Constitución, la reforma no debería aplicarse a los contratos laborales vigentes, pero destacó que desde el oficialismo no quisieron aclarar esa cuestión. En ese sentido, pidió que quede aclarado que la ley regirá sólo para los nuevos contratos.

El peronista Lewandowski siguió con sus críticas a la reforma laboral y le dedicó un pasaje de su discurso a su otra profesión. "En esta ley se dejan de lado estatutos, y uno me toca porque es de la profesión de la que vengo: el Estatuto del Periodista", dijo.

"No es una casualidad, porque los periodistas que no hablan bien y vienen a cubrir noticias no tendrán el domingo la comodidad para trabajar en el Congreso, sabemos de periodistas agredidos, también tienen cuestiones en los tribunales. El ataque al periodismo no es una casualidad", acotó.

El senador por Santa Fe, del bloque Justicialista, cuestionó los manejos del oficialismo en el tratramiento de la ley y dijo que el proyecto "no moderniza, sino que precariza" a los trabajadores.

Dijo que el peronismo quiere apoyar a los empresarios, "para que generen puesto de trabajo", pero salió al cruce de las medidas oficiales que desfavorecen a los trabajadores. "El problema es este modelo económico de precarización, porque buscan que no haya plata y que la gente tenga que ir a trabajador por dos pesos con cincuenta en las condiciones que les den", añadió.

La senadora santacruceña dijo que le parecía "bien" que el Gobierno haya sacado el artículo 44 sobre licencias por enfermedad, pero dijo que "la ley en sí misma es esclavista".

Además, culpó a "medidas que ha tomado el gobierno nacional" de que en Santa Cruz hay dos dígitos de desocupación y de que "todos los días" se cierran comercios en la provincia.

Mientras hablaba el senador peronista Mariano Recalde, con la visible enojo la vicepresidenta Victoria Villarruel lo interrumpió para retar al diputado, también libertario, Guillermo Montenegro -ex asesor suyo- que había entrado al recinto y estaba saludando a la legisladora Nadia Márquez. Según supo Clarín, Montenegro iba a ir a un palco originalmente pero lo condujeron al recinto. Apenas puso un pie, Villarruel les llamó la atención: "No puede hacer entrar a nadie que no sea senador o prosecretario de bloque", le increpó a Márquez.

La neuquina pidió entonces una interrupción para aclarar y se la negaron. "Está en uso de la palabra el senador Recalde, usted sabe bien cuáles son las reglas de la Cámara de Senadores". También enojada Márquez le gritó a la vicepresidenta: "¡Es una mentirosa!". Y Villarruel le contestó: "Senadora ubíquese".

Antes, también había ingresado al recinto el diputado Damián Arabia y también le pidieron que se retirara, pero no llegó a ser un escándalo.. Con las aguas más calmadas, Márquez se acercó al estrado a hablar en mejores términos con Villarruel y después hizo lo mismo la jefa de la bancada de la LLA, Patricia Bullrich

Jorge Capitanich, senador nacional del peronismo por Chaco, criticó el proyecto de ley de reforma laboral, y puso el énfasis en el trabajo rural.

"Existen muchos trabajadores rurales que no son registrados por sus empleadores por identificar el ejercicio de un derecho social. En el trabajo rural, rechazamos el período de prueba de ocho meses", lanzó el ex gobernador de Chaco.

Mientras hacía un panorama de la situación laboral y cierre de empresas en Tierra del Fuego, la senadora Cristina López (justicialismo) intentó apuntar contra una persona, pero pudo acordarse el nombre.

"Ayer, mientras que entregaron nuestros glaciares, mientras que... Nombrábamos, menos mal que no me acuerdo el nombre, nombrábamos a... ¿Cómo se llama?... A un personaje nefasto que no defiende nuestra soberanía", dijo. También criticó a los gobernadores y senadores del peronismo que apoyan la ley que impulsa el Gobierno: "No se puede llegar a una banca con los votos del movimiento obrero y mandar a votar a una ley en contra del pueblo trabajador, eso tiene nombre, se llama traición".

Después, Victoria Villarruel le llamó la atención porque leyó y se quejó de que senadores libertarios le hacían burla mientras hablaba pero la vicepresidenta no le prestó atención y le dio la palabra a Jorge Capitanich.

"Quiero ser muy breve: acá lo que importa es sacar esta ley lo antes posible", dijo la senadora macrista Victoria Huala, de La Pampa.

Por otro lado, recordó que en el debate que tuvo el senado hace unas semanas en el proyecto de reforma laboral pidió la palabra para sacar el artículo 44. Se trata del artículo por las enfermedades que Diputados rechazó y por el que volvió al Senado.

La legisladora justicialista por Río Negro, Ana Inés Marks, definió la reforma laboral como "esclavista, flexibilizadora" y afirmó que "nos devuelve al 1800" y "destruye los derechos laborales".

Además, señaló que es anticonstitucional y que no va a generar empleo, porque el Gobierno impulsa un "modelo de destrucción de la industria y del empleo". En ese sentido, afirmó que la ley está "pensada por un Presidente y un equipo de gobierno que vienen a entregar la Argentina, que vienen a saquearla y que además están haciendo los deberes del FMI".

Finalmente, apuntó contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) al que bautizó como "FAT, Fondo de Asistencia a la Timba" y dijo que "lo que acá están haciendo es un curro espantoso con la plata de los jubilados, que va a generar más despidos -porque va a financiar las indemnizaciones-, pero que además va a desfinanciar el sistema previsional".

A las 18.40, el Senado empezó a debatir, nuevamente, el proyecto de reforma laboral que volvió con cambios de Diputados. Hay 20 oradores anotados. Los primeros dos fueron los miembros informantes de LLA y del peornismo, que consumieron 20 minutos cada uno. A priori, el cálculo da que se votaría después de las 23 y poco antes de la medianoche.

Nadia Márquez, senadora de LLA por Neuquén, se cruzó con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. La libertaria neuquina quiso hacer entrar a una persona al recinto mientras hablaba Mariano Recalde y Villarruel la cruzó. Al principio, Villarruel habló pero no se escuchaba al micrófono, hasta que lo encendió: "No puede hacer entrar a nadie que no sea senador o prosecretario de bloque".

Recalde, con el micrófono encendido, le consultó a Márquez que estaba de pie: "¿Sobre este tema?". Cuando le dijo que no, Recalde continuó: "Entonces, no. Dejame terminar el hilo de este tema".

Y volvió a interrumpir Villarruel: "Está en uso de la palabra el senador Recalde, usted sabe bien cuáles son las reglas de la Cámara de Senadores". Y fuera de micrófono, Márquez le gritó a la vicepresidenta: "¡Es una mentirosa!". Y Villarruel le contestó: "Senadora ubíquese".

El senador por la Ciudad ratificó que el bloque Justicialista votará en contra de la reforma laboral. "Prácticamente está igual la ley. Por eso la vamos a rechazar. La modificación de la Cámara de Diputados no alcanza para cambiar nuestra postura", explicó Recalde. "Es una ley contra el pueblo", definió al proyecto.

Lanzó una advertencia sobre "un modus operandi" del Gobierno. "Primero manda leyes omnibus, sobre distintos temas. Esta ley es amplia y encima la tratan de forma exprés. No hubo discusiones ni escuchas, y si escucharon algo, les entró por un oído y les salió por el otro. Y aparecen modificaciones de último momento, que venden como apertura al diálogo", añadió. También cuestionó a los legisladores del peronismo que votan con el oficialismo y aludió a irregularidades y "compra" de votos.

En referencia al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Recalde lanzó: "Vamos a proponer la creación de una comisión bicameral de seguimiento de las administradoras de los FAL, vamos a investigar y controlar en qué usan cada peso si no podemos impedir que creen. Donde toquen un peso los vamos a meter presos , vamos a hacer las denuncias, vamos a llevar las pruebas y vamos a esperar la sentencia de un juez que los meta presos", destacó Recalde.

El senador de La Libertad Avanza por Chaco, Juan Cruz Godoy, instó a avanzar con los cambios en la Reforma Laboral que se hicieron en la Cámara de Diputados, e insistió con los argumentos del Gobierno sobre el registro del empleo en negro, la litigiosidad en el mercado laboral y que la Argentina tiene el costo laboral más alto de la región.

Godoy aclaró que se mantendrán algunos aspectos de la Régimen de Contrato de Trabajo como el indubio pro operario, la gratuidad de los juicios laborales y el cálculo de las indemnizaciones.

"Para quienes están preocupados por el empleo, por la pobreza y por la actividad económica, hoy podemos dar un gesto de que aceptamos el debate", dijo Godoy.

Hablarán el senador Juan Cruz Godoy como miembro informante por parte del oficialismo, seguirán Mariano Recalde, María Inés Marks, María Victoria Huala, Jorge Capitanich, Carlos Linares, Cándida López, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Pablo Bensusán, Andrea Cristina, María Teresa González, Adán Bahl, María Florencia López.

Y los cierres de José María Carambia, por los santacruceños; Fernando Salino, por Justicia Social Federal; por los Carolina Moisés, de Convicción Federal; Eduardo Vischi, por los radicales; José Mayans, por el peronismo; y Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza.

Mientras se espera el debate final de la reforma laboral en el Senado, la CGT confirmó que este lunes se movilizará al Palacio de Tribunales para denunciar que la norma es "inconstitucional".

"Concentramos el lunes 2 de marzo frente al Palacio de Tribunales para denunciar un nuevo atropello del Gobierno nacional contra las y los trabajadores", precisó la central obrera en su cuenta de X.

Con la lista de oradores confirmada para el debate de la reforma laboral en la Cámara alta se espera que la votación final de la norma se dé entre las 22 y las 24 de este viernes.

La reforma ya fue aprobada tanto en Diputados como en el Senado, pero como le introdujeron cambios volvió a la Cámara alta para su tratamiento final en sesiones extraordinarias.

La ley de reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar finalmente en el Congreso implicará una serie amplia de cambios en el entramado de regulaciones del mercado laboral: modificará aspectos clave de la ley de contratos de trabajo, creará un fondo para financiar despidos, eliminará estatutos y hasta reducirá algunos impuestos. Seguir leyendo.

A las 16.30 quedaba un puñado de manifestantes en las cercanías del Congreso, donde esta tarde se debatirá la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Más temprano se habían concentrado en la Plaza del Congreso La Cámpora, el Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el MTS, el PTS, la Unión Obrera Metalúrgica, ATE y el Frente de Sindicatos Unidos, entre otros.

Aunque quedaban pocas personas en la zona, se mantenía el fuerte operativo de seguridad encabezado por la Policía Federal.

Se especula que la votación volverá a darle más de 40 votos (en el primer turno el Senado aprobó el proyecto con 42 votos a favor) y que se mantendrá el rechazo del peronismo con otros 30 votos.

El Gobierno obtuvo el apoyo a la columna vertebral de la reforma que incluye cambios en la forma de calcular las indemnizaciones, instaura el FAL -un fondo creado para financiar los despidos-, crea el banco de horas, eliminando así el sistema de horas extras, flexibiliza el régimen de vacaciones y deroga un paquete de estatutos y convenios especiales como el de los periodistas.

Es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana. En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara Alta sesionó durante esos 365 días apenas 8 veces. Fin.

Mientras el Senado debate la reforma penal juvenil y se espera por el tratamiento de la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este viernes que "es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana".

"En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara Alta sesionó durante esos 365 días apenas 8 veces", cuestionó el exvocero presidencial.

Las tres sesiones de esta semana en el Senado volvieron a poner a Patricia Bullrich en el centro de la escena, que volverá a concentrar la atención este viernes con la sesión en el Senado para sancionar la Reforma laboral y la ley penal juvenil en la Cámara Alta. La jefa del bloque de senadores no retrocede ante las provocaciones de la Casa Rosada y habla públicamente sobre el trabajo de Alejandra Monteoliva, a quien ella misma había promovido como su sucesora en el ministerio de Seguridad. En la intimidad, la ex candidata presidencial niega cualquier ruido con su ex subalterna. Seguir leyendo .

El presidente del bloque radical en el Senado Eduardo Vischi defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que se prevé que se termine de aprobar este viernes en la Cámara alta.

“La ley tiene más de 200 artículos que van a entrar en operatividad y que ojalá que cumplan la función de facilitar la inscripción y la registración de trabajadores”, destacó el senador.

Consultado sobre las presentaciones judiciales que pueden ocurrir contra la reforma, Vischi consideró: “Planteos siempre puede haber y las interpretaciones pueden estar en la Corte y obviamente si la Corte resuelve algo al respecto, acataremos lo que allí se imparta. Pero entendemos que hicimos el mejor trabajo posible y que esto es lo que la ley necesita para la Argentina de hoy”.

En cuanto al polémico artículo 44, que previa cambios sobre las licencias médicas y que quedó afuera de la reforma, el senador enfatizó que “hay algunas cosas que pasan fuera del trabajo y que muchas veces se cargan en el empleador y hay que estudiarlo en profundidad para ver quién realmente debería cubrir esa situación”.

El Senado tiene todo preparado para aprobar este viernes y convertir en ley la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y que ya se debate en la Cámara alta.

La sesión está convocada para las 11 y Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, tendría a los bloques aliados para aceptar los cambios realizados en Diputados a la ley de modernización laboral, eliminando el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

De esta manera, el Congreso completará el trámite legislativo y será el Gobierno quien deberá defender la ley laboral en la Justicia, ya que la cúpula de la CGT anunció que el próximo lunes presentará un amparo "contra la ley que destruye los derechos de los trabajadores y trabajadoras". Seguir leyendo.

Mientras se espera la lista de oradores que tomarán la palabra durante el debate de la reforma laboral en el Senado, fuentes parlamentarias consultadas por Clarín estimaron que la votación podría darse este viernes cerca de la medianoche.

Este viernes, pasadas las 11, el oficialismo consiguió quórum para debatir dos normal clave para el Gobierno: la reforma del Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, que ya pasó por ambas Cámaras y que volvió al Senado con cambios.

Antes del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, cientos de manifestantes llegan al Congreso para protestar contra la norma que se espera que esta noche tenga la aprobación final.

Se trata de columnas de manifestantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales y sindicales, y trabajadores despedidos de distintas fabricas que se concentran frente a un Congreso fuertemente custodiado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, ya se encuentra presente en el recinto del Senado para ver el debate de la reforma laboral y también de la reforma penal juvenil.

Minutos antes del inicio de la sesión de este viernes en el Senado el jefe del bloque K, José Mayans, envió un mensaje en el que expresó el fuerte rechazo del bloque kirchnerista al proyecto de reforma laboral. “No tiene nada de moderna, restringe derechos fundamentales a los trabajadores”, advirtió el legislador formoseño.

En este sentido, agregó: “Es una ley que viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales”, enfatizó el jefe del bloque opositor. “Nuestro bloque justicialista vota en pleno en contra de esta ley, que obviamente va a causar serios problemas sociales en la República Argentina”.

Con 40 senadores sentados en sus bancas, el hay quórum en el Senado y comienza la sesión en la que el oficialismo buscará convertir en ley la reforma laboral y la reforma penal juvenil.

El senador por La Libertad Avanza Bruno Olivera Lucero afirmó que la reforma laboral "trae un montón de beneficios como el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)" y consideró que "más adelante" se llevará una discusión por el polémico artículo 44, que será eliminado en esta oportunidad, sobre las licencias médicas.

"Este capítulo que fue a la Cámara de Diputados y no obtuvo la aceptación, que no obtuvo la mayoría para su aprobación, es un punto que tendremos que seguir discutiendo. Más adelante llevar a una discusión, porque hay que ponerse del lado tanto del empleador como del trabajador para dar más condiciones de trabajo y que los dos estén más tranquilos", enfatizó.

"No se insiste en el artículo 44. Hemos aceptado la modificación que ha venido desde la Cámara de Diputados, así que está todo listo para ser aprobada", sentenció el senador por La Libertad Avanza Ezequiel Atauche, quien dijo que "hay que ir viendo" si el tema se puede tratar luego en otra ley.

En diálogo con la prensa, el senador destacó: "Estamos a punto de sancionar dos leyes que la sociedad necesita mucho. La modernización laboral es un puntapié de arranque para el empleo de la Argentina, que es un tema que lo necesitamos tanto y no se pudo resolver en décadas. También la ley Penal Juvenil".

"No es la primera reforma laboral regresiva en la Argentina. También ocurrió con Macri, con De la Rúa, con Menem. Incluso, la última dictadura militar lo primero que hizo fue modificar la ley de contrato de trabajo", enfatizó el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde, quien consideró que "a medida que se vaya conociendo esta ley y la vayan sintiendo los trabajadores va a ir creciendo el descontento y el rechazo".

Consultado acerca de si es una ley vulnerable de la judicialización, respondió: "Absolutamente vulnerable. Cuando uno quiere dar seguridad jurídica lo primero que tiene que hacer es respetar la Constitución".

"A esta ley hay que resistirla. Ahora, para que no la aprueben. Si la aprueban, para que la deroguen y la anulen. Esa es nuestra decisión. El Frente Sindical de Unidad (FRESU) va a pelear en todos los planos", enfatizó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.

En diálogo con LN+ , mientras participaba de la movilización al Congreso de la Nación, Godoy cuestionó a la CGT por no participar de la protesta: "Han decidido una estrategia que, a todas luces, ha sido equivocada".

"Buscan una opción solamente en lo judicial, que en la realidad tiene como tope una Corte Suprema de tres miembros que ya no ha declarado la inconstitucionalidad del decreto 70/2023 que era peor que esta ley. Me parece que se están equivocando en la estrategia", sentenció.

La senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich relativizó la posibilidad de que la reforma laboral sea llevada a la Justicia y defendió su validez institucional. "Es una ley del Congreso de la Nación", sentenció la exministra de Seguridad al ser consultada sobre una eventual judicialización.

"La reforma laboral es una reforma extraordinariamente importante. Cada empresa, cada trabajador va a poder hacer un convenio en su lugar de trabajo. Cada provincia va a poder adaptar las condiciones de trabajo y de las empresas a las condiciones de productividad de cada provincia", enfatizó Bullrich en un breve diálogo con la prensa desde la puerta del Senado.

La ex secretaria de Energía y actual senadora nacional Flavia Royón se refirió al debate sobre las licencias médicas al ingresar al Senado y consideró que el tema requerirá un tratamiento específico. "Habrá que elaborar un proyecto de ley en particular. Es un tema", planteó en relación con la discusión que se abrió tras la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral.

Al ingresar al Senado, Royón destacó: "En Argentina, es el empleador quien se hace cargo, hasta por un año, del 100% del salario. Habrá que ver cómo ese costo se puede compartir sin perjudicar al trabajador".

El presidente del bloque radical en el Senado Eduardo Vischi defendió la reforma laboral y sostuvo que el texto responde a "lo que la ley necesita para la Argentina de hoy", aunque no descartó revisar en el futuro el polémico artículo 44 vinculado a las licencias médicas. "Hay que estudiarlo y mirar cuál es la mejor solución que podemos tener para eso", indicó.

Consultado por la prensa acerca de si estaba de acuerdo con el contenido de ese punto, Vischi consideró que se trata de un tema que requiere un análisis profundo. "Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa afuera del trabajo que muchas veces lo cargamos al empleador. Hay que estudiarlo en profundidad y que hay que ver quién realmente tendría que cubrir esa situación", sentenció.

Respecto del tiempo de trabajo que podría llevarles reformular el artículo 44, respondió: "La verdad que no es un tiempo que me preocupe ahora. La ley tiene más de 200 artículos que hoy van a entrar en operatividad y ojalá que cumpla la función que nosotros queremos que es facilitar la inscripción y la registración de trabajadores".

El Gobierno completará su agenda fijada para estas sesiones extraordinarias. El Senado tiene todo preparado para aprobar este viernes y convertir en ley la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La sesión está convocada para las 11 y Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, tendría a los bloques aliados para aceptar los cambios realizados en Diputados a la ley de modernización laboral, eliminando el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad. Seguí leyendo.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores. "La reforma laboral que pretenden aprobar hoy es para que los despidos sean mucho más baratos", sentenció.

En diálogo con TN , mientras participaba de una marcha de la izquierda que se dirigía a las inmediaciones del Parlamento, la diputada destacó: "Es una reforma para que los despidos los paguen en cuotas y los paguen si tienen ganas de pagarlo porque sino tampoco lo van a hacer".

Además, se refirió al clima social frente a la iniciativa y anticipó un escenario de mayor conflictividad: "Es lógico que esto (manifestaciones) se va a multiplicar. No lo van a poder parar con represión".

El Senado debatirá este viernes desde las 11 el proyecto de reforma laboral, en una sesión clave en la que el oficialismo buscará asegurarse su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias. La convocatoria incluye el tratamiento del único cambio incorporado por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad.

El tratamiento de la iniciativa se dará en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei pronunciará el próximo domingo ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

Impulsada por el Poder Ejecutivo, la propuesta prevé modificaciones de fondo en las relaciones laborales, con cambios en el régimen de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y en el derecho de huelga en servicios esenciales.

El texto original sufrió 30 cambios en el Senado y uno más en Diputados. El proyecto introduce modificaciones estructurales en las indemnizaciones, el pago de salarios y la jornada laboral. Estos son los puntos principales de la norma.

Uno de los artículos más polémicos de la norma era el que cambiaba el pago de sueldo en caso de accidentes o enfermedad. Ahora ese cambio quedó anulado y se mantienen los derechos de la vieja ley. Seguir leyendo.

En paralelo a la aprobación en Diputados de la reforma laboral —que quedó a un paso de su sanción definitiva si se modifica el artículo 44 de la misma—, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó el martes un aumento del 3% para los sueldos mínimos del sector, distribuido en dos tramos de 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, y fijó una nueva reunión en abril para debatir la incorporación del pago obligatorio de al menos el 50% de los viáticos.

Frente a estas novedades y con salarios que todavía corren por detrás de la inflación, el sector enfrenta un escenario de transición: mientras se negocian recomposiciones que buscan recuperar poder adquisitivo, la inminente reforma introduce cambios en aspectos clave como el período de prueba, las indemnizaciones y la actualización de eventuales créditos laborales. Seguir leyendo.

El Frente Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), convocó un paro y movilización hacia el Congreso para este viernes 27 de febrero contra la aprobación de la reforma laboral.

En este contexto, muchos se preguntan si los gremios del transporte adherirán a la medida de fuerza y si los servicios se verán paralizados como consecuencia de un eventual cese de actividades. Seguir leyendo.

Fuente: Clarín