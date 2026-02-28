VILLA GESELL - NO TAN COMPAÑEROS: Trompeó al conductor del colectivo y con pasajeros en viaje

fue demorado en Villa Gesell tras protagonizar un violento episodio a bordo de una unidad que circulaba con pasajeros.





En pleno viaje, y antes de llegar a la costa, el acompañante le propinó una trompada a quién compartía la cabina y manejaba la unidad.





Cuando llegaron a la zona de Paseo 139 y Ruta 11, frente al acceso sur de la ciudad de Gesell el colectivo se frenó. Allí, personal policial intervino y procedió a la aprehensión de E. E., de 38 años, empleado de la firma, quien momentos antes había agredido verbal y físicamente a su compañero de trabajo.





La víctima fue identificada como H. A. N., de 43 años, domiciliado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.





La situación que generó preocupación entre quienes viajaban en la unidad.





Como consecuencia de la agresión, el conductor sufrió lesiones en el rostro. Tras el episodio, la Policía tomó intervención inmediata y trasladó al agresor a la dependencia correspondiente.



