Reclutaban menores y marcaban casas: los videos que muestran cómo “La banda del millón” planificaba los robos

“La banda del millón” es una organización criminal que se mueve con una libertad alarmante dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, se dio a conocer una serie de audios que muestran cómo planificaban los robos .
“ Ya tenemos el ranchito. Vas, miras y, si te gusta, trabajamos. Esto es así”, se escucha decir a uno de los jefes de la banda, que opera desde sus celdas a través de celulares.
Son al menos 40 integrantes , la mayoría menores de edad, distribuidos en distintos penales bonaerenses. Los líderes están presos en el penal de Melchor Romero y en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata , pero eso no les impide seguir manejando todo desde adentro.
Con celulares con internet y acceso a videollamadas, los jefes de la banda coordinan robos, estafas y hasta crímenes violentos. Según pudo saber TN , la organización es multipropósito: hacen tareas de inteligencia marcando casas de personas vulnerables, sobre todo adultos mayores, y eligen a menores para delinquir porque saben que los liberan rápido.
En dos videos a los que accedió TN , se ve cómo entran a las viviendas de las víctimas que eligen previamente, y luego exhiben los billetes y objetos robados en tiempo real, en una videollamada con sus jefes.
Pero también se difundieron audios que ya investiga la Justicia, donde se escucha cómo planifican esos robos: “Avisame, avisame bien. Confirmame a qué hora. Ya tenemos el ranchito. Vas a tener un celular para hacer llamadas de afuera”.
Otro mensaje revela la logística: “Si quieren que bajen, que se junten con mi compañero. Él le va a explicar todo. Si hay un pasillo se van para atrás. Es cuestión de que vaya y lo miren. Vas, miras y, si te gusta, trabajamos. Esto es así”.
Los detenidos aparecen dentro de la cárcel mirando televisión en pantallas smart de 75 pulgadas , escuchando música con parlantes potentes, luces y un clima de total descontrol. Todo esto, mientras planifican nuevos golpes.
La mayoría de los integrantes son menores de edad . Los líderes los eligen porque, si los detienen, recuperan la libertad rápidamente. Así, la banda se asegura una “mano de obra” que entra y sale del sistema sin mayores consecuencias.
En medio del escándalo por la filtración de los videos y audios, el fiscal Patricio Ferrari envió un oficio al Ministerio de Justicia bonaerense para exigir que les retiren los celulares a los detenidos.
Fuente: TN
