Alerta por crecida del Río de la Plata: se espera un pico encima de los 3 metros y aún hay calles anegadas en el GBA por el temporal

NACIONALES

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió una alerta este miércoles por la crecida del Río de la Plata , que tendrá picos por encima de los tres metros para después del mediodía en distintas zonas del Gran Buenos Aires.

El alerta rige para el área del Puerto de La Plata, el muelle de pescadores del Puerto de Buenos Aires y San Fernando, donde las máximas oscilarán entre los 3,10 y 3,20 metros, según informó el Centro de Prevención de Crecidas, un área que depende del SHN.

"El Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana de este miércoles 25 de febrero 1,70 metros sobre los valores indicados en las tablas de marea", reportó el organismo.

En Quilmes, algunos barrios siguen con calles inundadas luego del fuertísimo temporal de las últimas horas, que dejó complicaciones para circular en gran parte de la zona sur.

Toda la zona de la rivera de Quilmes se encontraba particularmente afectada, donde el agua tomaba las calles. "Hace 70 años que vengo viendo las crecidas, no es un gobierno u otro, es la naturaleza. Se han hecho casas y ahora hay que aguantar lo que venga, no queda otra", contó Mabel, una vecina, en diálogo con LN+.

"Cuando hay alerta la gente se prepara y sale, pero mayormente uno se queda a cuidar lo poco que tiene. El agua te va a entrar, lo único que se puede hacer es subir la heladera y otros muebles y así se van arreglando", contó con resignación.

Fuente: Clarín