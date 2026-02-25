Real Madrid vs Benfica por la Champions League: gol de Vinicius y clasificación del Merengue tras la polémica con Prestianni

NACIONALES

Hubo alrededor de 4.000 hinchas portugueses que celebraron en el estadio Santiago Bernabéu el gol de Rafa Silva y se ilusionaron con lo que hubiera sido una épica clasificación de Benfica a los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque luego los tantos de Aurélien Tchouaméni y Vinicius Junior que sentenciaron el 2-1 final a favor del Real Madrid les dieron un golpe de realidad. Se hicieron sentir los fanáticos de Las Águilas en la capital española y dejaron en claro desde un primer momento que no se trataba tan solo de un partido de fútbol. Había mucho más en juego.

Al salir los jugadores al campo de juego, se desplegó un telón gigante detrás de uno de los arcos con un mensaje claro: “No al racismo”. La polémica estaba instalada luego del partido de ida disputado en Lisboa, donde el Merengue ganó 1-0 con un golazo de Vinicius y, justamente, el crack brasileño quedó en el centro de la escena al denunciar supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni. El argentino se lo negó en ese momento al árbitro e hizo lo mismo al declarar en la semana ante la UEFA. Sin embargo, igualmente fue suspendido provisionalmente.

Justo cuando se cumplía el primer minuto de juego en el Bernabéu, Álvaro Carreras pasó la pelota a Vinicius, quien la aguantó de espaldas en campo propio ante la marca del bosnio Amar Dedić. Y se escuchó una fortísima silbatina hasta que el brasileño jugó atrás para la posición de Thibaut Courtois.

¿No eran “solo” 4.000 portugueses los que viajaron a Madrid?, se habrá preguntado más de uno de los que miraba y en este caso también escuchaba el partido por la TV. Sí, pero en ese momento sonaron más fuerte que los más de 70.000 hinchas locales. Un nuevo mensaje claro, tan potente como el anterior: Gianluca Prestianni no es ningún racista.

En definitiva, lo que el ex Vélez le haya dicho a Vinicius lo hizo tapándose la boca y es la palabra de uno contra la del otro. Ellos tienen claro a quién le creen, especialmente después de las declaraciones de su presidente, Rui Costa. “Creemos en la palabra de nuestro jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona raciste y puedo garantizar que es cualquier cosa menos racista”, había dicho la leyenda portuguesa antes de emprender viaje rumbo a Madrid.

Los silbidos atronadores se repitieron cada vez que tocaba la pelota Vinicius, al que le costó durante gran parte del partido generar desequilibrio como sí lo había hecho la semana pasada en Portugal. El buen trabajo defensivo de Benfica, que juntó sus líneas en su propio campo cuando no tenía la pelota, y en particular la fortaleza de Amar Dedić en la marca terminaron por anular al crack. También la ausencia de su principal socio en ataque, Kylian Mbappé, fuera de la convocatoria por prevención debido a una vieja lesión de la rodilla izquierda, fue un condicionante. Sin embargo, una corrida le alcanzó al brasileño para ser determinante como casi siempre.

Vini había tenido la ocasión más clara de peligro en el inicio del encuentro, cuando ingresó en velocidad al área, definió exigido ante la marca de Nicolás Otamendi y reclamó al árbitro esloveno Slavko Vinčić un penal del defensor argentino que no existió. Luego, ya en el final del primer tiempo, respondió al público portugués que volvió a silbarlo luego de recibir una infracción del propio Dedić. “Dale, dale... dale, dale”, pareció decir, según la lectura de labios, mientras agitaba su mano izquierda mirando hacia una de las bandejas altas del Bernabéu, el espacio asignado para los hinchas visitantes.

Álvaro Arbeloa lo dejó en cancha hasta el final y tuvo premio: asistencia de Federico Valverde y gol de contraataque Vinicius, quien definió con el pie abierto y festejó bailando, otra vez.

Mientras tanto, Gianluca Prestianni, enemigo público N°1 del Real Madrid durante la última semana, estuvo presente en Madrid y siguió de cerca a su equipo, que hasta los minutos finales se mantuvo en partido. El talentoso argentino de 20 años, en la pelea por ganarse un lugar en la lista mundialista de la Selección Argentina, fue parte de la convocatoria de José Mourinho, otro de los que se perdió el encuentro tras ser expulsado en la ida.

Esperaba poder jugar Prestianni y hacerle frente a la polémica, pero finalmente fue suspendido. Ni siquiera la apelación de Benfica ante el dictamen de la UEFA que habló de “comportamiento discriminatorio” le permitió safar.

El partido terminó sin grandes polémicas y Real Madrid pasó a los octavos de final. Lo que no terminó es el Prestianni gate. La suspensió fue provisional y la UEFA deberá dar un nuevo dictamen.

