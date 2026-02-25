Video: tiene 15 años, es argentino y tocó el Himno Nacional en un piano público de Nueva York

NACIONALES

Con solo un año y medio de clases, Alejo Echevesti ya demuestra ser un prodigio del piano. Siempre publica su progreso en las redes y, recientemente, conmovió a todos al tocar el Himno Nacional Argentino en la estación y centro comercial Oculus , ubicado en el World Trade Center.

Según contó en diálogo con Mediodía Noticias , el adolescente de 15 años estaba de vacaciones en Nueva York.

Durante un recorrido en el shopping, vio que el piano público estaba disponible y aprovechó para tocar una de sus piezas favoritas. “El himno ya lo había tocado varias veces, y siempre es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en una canción. Me encanta la representación” , aseguró.

Su padre lo grabó, al igual que otros transeúntes. Todos quedaron maravillados con su interpretación y lo felicitaron.

El video tuvo el mismo efecto: se viralizó tras subirlo a sus redes ( @alejo_pianista en TikTok; @alejo_echevesti en Instagram ) y recibió miles de comentarios de connacionales emocionados. “Estoy muy feliz porque la mayoría de los comentarios son positivos. Le agradezco mucho a toda la gente que me tiró buena onda”, celebró el joven.

Fuente: TN