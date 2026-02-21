Quién es la joven de 20 años que manejaba alcoholizada y atropelló y mató a un motociclista en Córdoba

Camila Zabala quedó en el centro de la escena después de atropellar y matar a Cristian Martín Alanís el pasado 14 de febrero en Río Cuarto, Córdoba. Las pericias indicaron que manejaba alcoholizada y a gran velocidad por las calles de la ciudad.

Los investigadores a cargo del caso manejan la hipótesis de que Zabala corría picadas cuando se llevó puesta la moto de Alanís . En sus redes sociales, la joven muestra una gran afición por los autos y las carreras .

Camila tiene 20 años . La noche del incidente conducía un Volkswagen Golf en el que viajaba junto a dos amigas. Las tres iban alcoholizadas .

En sus perfiles de redes sociales, comparte numerosas fotos de ellas , cantando, posando frente al espejo y disfrutando de viajes con amigos o familia .

En Córdoba, compartió postales de Alpa Corral y Villa Rumipal, pero también registró sus visitas a Lago Puelo, Chubut, y Buenos Aires.

Entre sus actividades destacadas, figuran algunas visitas al Autódromo de Río Cuarto , donde demostró su perfil “fierrero” y su interés por el automovilismo.

En otra oportunidad también compartió un video en una competencia de rally en las sierras , en la que filmó el paso de un auto a gran velocidad y lo acompañó con dos emojis con corazones en los ojos , lo que refleja su afición por ese tipo de actividades.

Actualmente, se encuentra imputada por homicidio culposo agravado y no se descarta un cambio de carátula a raíz de la incorporación de pruebas claves para la causa, como los videos que la muestran circulando a gran velocidad a la par de una Volkswagen Amarok.

Fuente: TN