La Legislatura bonaerense reclama la transferencia total de fondos nacionales para los bomberos voluntarios

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto que expresa “la más profunda preocupación” por la transferencia incompleta de los fondos nacionales destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios durante el año 2025.





La iniciativa fue presentada por la diputada radical Priscila Minnaard y solicita que el Poder Ejecutivo provincial gestione con carácter urgente ante el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, el envío de los montos pendientes establecidos en la Ley 25.054.





Qué establece la ley y qué se reclama





La Ley 25.054 regula el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y dispone la asignación de recursos a las federaciones y asociaciones de todo el país. Esos fondos resultan clave para el sostenimiento del equipamiento, la renovación de móviles, la compra de insumos, los elementos de protección personal y el funcionamiento general de los cuarteles.





De acuerdo con los fundamentos del proyecto, durante 2025 el Gobierno nacional habría abonado el subsidio principal, pero no transfirió el remanente previsto por la normativa, que habitualmente se gira entre octubre y noviembre a las entidades que cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Seguridad y la legislación vigente.





El texto advierte que la falta de esa partida complementaria impacta de manera directa en la capacidad operativa de las asociaciones, especialmente en un contexto de creciente demanda por emergencias.





El sistema en números en la provincia





En la provincia de Buenos Aires funcionan 268 asociaciones de bomberos voluntarios con personería jurídica. Si se suman los destacamentos que dependen de ellas, el sistema alcanza cerca de 300 puntos de atención distribuidos en los 135 municipios bonaerenses.





En total, alrededor de 17.500 bomberas y bomberos voluntarios integran el sistema provincial, que presta un servicio considerado de seguridad pública y carácter esencial, de manera gratuita para la comunidad.





El proyecto legislativo subraya que el esquema de financiamiento nacional constituye una herramienta central para garantizar la operatividad y la cobertura territorial de los cuarteles.





Un reclamo en medio de una temporada crítica





La iniciativa fue impulsada en un escenario atravesado por incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en distintos puntos de la provincia, en el marco de una temporada marcada por la sequía y altas temperaturas hacia fines de 2025 y comienzos de 2026.





Según se señala en los fundamentos, los cuerpos de bomberos voluntarios debieron afrontar una de las etapas más complejas en materia de intervenciones sin contar con la totalidad de los recursos que les corresponden por ley.





En ese sentido, el proyecto no solo reclama la transferencia inmediata de los fondos pendientes, sino también que se informe de manera precisa y transparente el estado de ejecución de las partidas destinadas al sistema.





El debate vuelve a poner en agenda el financiamiento del voluntariado que sostiene buena parte de la respuesta ante incendios, accidentes y emergencias en el territorio bonaerense, y plantea la necesidad de garantizar previsibilidad presupuestaria para un servicio considerado esencial para cada comunidad.