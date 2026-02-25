Quién era la joven que fue asesinada a puñaladas en Ezeiza: Madre de un nene de 3 y estudiante de veterinaria

NACIONALES





Malena Maidana fue asesinada el domingo por la noche cuando salió a caminar por su barrio en La Unión, Ezeiza. La joven de 26 años, madre de un niño de 3, fue interceptada por la espalda por un hombre que le asestó más de 10 puñaladas y le provocó un corte profundo en el cuello. Su cuerpo fue encontrado cerca de la madrugada por un vecino que salió a sacar la basura y dio alerta a las autoridades.

La víctima era una estudiante de veterinaria muy conocida dentro de la comunidad del barrio, según consignó el medio La Gaceta. En su día a día, trabajaba en su emprendimiento de venta de lencería online en redes sociales y también colaboraba de forma voluntaria en un merendero de la localidad bonaerense.

El crimen de Malena

El cuerpo de la joven fue hallado tendido en calle Andrada, entre Boessen y Ludueña. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento y las heridas provocadas por más de 10 puñaladas y un corte profundo en el cuello. Las cámaras de seguridad del lugar mostraron el momento en que Maidana caminaba detrás del principal sospechoso.

De acuerdo al informe médico posterior, la víctima sufrió heridas de arma blanca en su espalda, cuello y nuca. Otra de las cámaras de seguridad de la zona, según consignaron las autoridades, también captó una secuencia de gritos de auxilio, presumiblemente atribuidos a la joven.

Al momento de realizar las pericias de las pertenencias de la joven, se detectó el faltante del celular que llevaba la víctima. Cuando los agentes realizaron la búsqueda por geolocalización en el teléfono iPhone, la señal reportaba su ubicación en la Base de Salud Nº4 de Ezeiza.

Finalmente, fue encontrado oculto en un arbusto cercano a la ambulancia que la asistió en primera instancia. Tras ello las autoridades detuvieron a la enfermera de 54 años que acompañó a la médica en la ambulancia del SAME, y que asistió en primera instancia a la víctima, ya sin signos vitales. Se comprobó que ella fue quien robó el teléfono de la víctima.

El lunes por la madrugada, la UFI Nº3 —a cargo de la fiscal María Lorena González y especializada en violencia de género— caratuló la causa como “femicidio” y ordenó la detención del principal sospechoso, un joven de 22 años.

Con iniciales N.L.D.H., se realizó un registro de su domicilio y se le incautaron las prendas de vestir utilizadas en el hecho, que estaban recién lavadas —una bermuda azul y una remera negra—, unas zapatillas negras con manchas de sangre y hasta el arma utilizada.

Además, el joven poseía una colección de cuchillos, por lo que se presume que el móvil del crimen fue una cuestión de placer, ya que parecía no tener conexión con la víctima.



