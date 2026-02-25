Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una mujer

NACIONALES





La Justicia de la provincia de Santa Fe dictó sentencia contra Nicolás Mattioli, hijo del legendario cantante de cumbia santafesina Leo Mattioli, por el siniestro vial ocurrido en septiembre de 2024 en la ciudad de Santo Tomé, en el cual perdió la vida una ciclista. El fallo se resolvió mediante un juicio abreviado, instancia en la que el acusado admitió su responsabilidad en el hecho.

La jueza penal Susana Luna impuso al también cantante una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Claudia Laura Decurgez. Además, estableció una inhabilitación para conducir vehículos por el término de siete años.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Regional 1, el músico continuará en libertad, aunque deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Entre ellas, se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de los menores, así como la obligación de realizar un curso de seguridad vial.

Tras la audiencia, la fiscal Rosana Marcolín brindó detalles ante la prensa y sostuvo: "El condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista".

La representante del Ministerio Público agregó: "El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla".

Otro de los puntos que se mencionaron durante la exposición fue que la sanción no resultó más gravosa debido a que los estudios practicados al conductor arrojaron resultados negativos en los análisis de alcoholemia y consumo de sustancias.

Sobre la mecánica del hecho, la fiscal concluyó: "Al ser embestida, Decurgez salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después".