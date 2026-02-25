El conmovedor posteo del papá de Kim Gómez, en medio del juicio y a un año del crimen de su hija en La Plata

Marcos Gómez , el papá de Kim Gómez , compartió un conmovedor mensaje en las redes sociales, a un año del brutal crimen que sacudió a La Plata y con el juicio en pleno desarrollo,

El posteo fue dirigido al tío de la nena, que cumple años este miércoles, y muestra el dolor de la familia en medio de la búsqueda de justicia.

“Me gustaría que sea un feliz día. Me gustaría que sonrieras. No es un cumpleaños más. No es cualquier día. Sé lo especial que es Kim para vos”, escribió Marcos en Instagram.

“Hoy te quiero agradecer por quererla como la quisiste, por cuidarla y mimarla. Estoy seguro de que desde arriba te sonríe. Ella te amaba. Tuviste la suerte de vivirlo. Nunca lo olvides”, expresó.

El proceso judicial contra el menor acusado de matar a Kim durante un robo avanza en una semana clave. Este viernes, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata escuchará los alegatos finales de la fiscalía y la defensa.

El imputado, que hoy tiene 18 años pero era menor al momento del hecho, podrá declarar antes del cierre del debate si así lo decide.

El juicio se desarrolla a puertas cerradas, ya que el acusado tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. La expectativa es que el veredicto se conozca antes de que termine el mes.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del 2025, cerca de las 17, cuando dos adolescentes interceptaron el auto en el que Florencia Barboza viajaba con su hija Kim, de 7 años, tras hacer compras en un supermercado de la zona de 25 y 72.

La nena quedó atrapada en el auto , ya que habría intentado bajarse en movimiento, pero quedó enganchada del cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras mientras los delincuentes huían a toda velocidad. El auto chocó contra un poste en 28 y 82, en Altos de San Lorenzo .

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y fue reconstruida en detalle durante el juicio. La madre de Kim, primera testigo en declarar, relató entre lágrimas cómo la obligaron a bajar del auto y cómo su hija quedó atrapada.

La fiscalía sostiene que hay pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado por “ homicidio en ocasión de robo ”. Entre los elementos clave figuran los registros de cámaras, múltiples testimonios y el reconocimiento del imputado por parte de la madre de Kim durante la instrucción.

La defensa oficial, a cargo de la defensora Raquel Ponzinibio , sostiene que el adolescente no advirtió que Kim había quedado enganchada al auto y que no tuvo intención de provocar su muerte. Según esta versión, el resultado fatal fue consecuencia de una situación trágica no advertida durante la huida.

Este argumento será central en los alegatos del viernes, donde la defensa intentará demostrar la falta de dolo en la conducta del joven.

Para la familia de Kim, cada jornada del juicio significa revivir los momentos más duros. Marcos Gómez contó que escuchar los testimonios le permitió conocer detalles que desconocía sobre cómo murió su hija y que fue “muy feo” volver a enfrentarse a esos relatos .

“Espero una condena que marque un antes y un después” , expresó, y adelantó que le gustaría poder hablar cara a cara con el acusado principal en algún momento.

La causa también involucra a otro adolescente, que tenía 14 años al momento del crimen y por su edad es considerado inimputable. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad bajo un régimen de tratamiento interdisciplinario por dos años.

Tras los alegatos de este viernes, el tribunal evaluará todas las pruebas y las posiciones de la fiscalía y la defensa para emitir un veredicto que determine si el acusado es culpable y, en ese caso, cuál será la pena aplicable según la Ley Penal Juvenil.

