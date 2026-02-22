¿Quién era el joven de Ensenada que murió en los médanos de Gesell?

Un joven de 28 años oriundo de Ensenada murió el sábado en Villa Gesell luego de caer con su moto en un médano, en medio de un fin de semana marcado por una nueva edición del Enduro del Verano y la masiva presencia de fanáticos en la Costa Atlántica.





El trágico episodio ocurrió mientras se desarrollaba el tradicional evento que convoca a miles de personas y a más de 1.300 pilotos entre motos y cuatriciclos. En ese contexto, el joven circulaba por la arena cuando sufrió el accidente que terminó siendo fatal.





Según confirmaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán. De acuerdo a los primeros datos, manejaba sin casco y cayó en un médano "cortado", es decir, con una abrupta modificación en el terreno que no habría logrado advertir a tiempo.





Tras la caída, personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar e intentó reanimarlo. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas en el lugar, el joven ingresó fallecido al hospital local.





El historial delictivo del joven de Ensenada





Alemán contaba con antecedentes penales y había estado detenido en el pasado. Registraba causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.





Además, según trascendió, estaba siendo investigado en el marco de una causa vinculada a presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas en la región. Voceros indicaron que figuraba bajo análisis judicial por su posible integración a una estructura ligada al narcomenudeo en zonas como Mosconi y Punta Lara.





Más allá de ese trasfondo, la noticia de su muerte generó fuerte repercusión entre sus allegados. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y las publicaciones con fotos para recordarlo.





El caso reaviva la discusión por la apertura de los médanos de la costa atlántica y en las críticas por la circulación de rodados sobre la arena, una problemática que cada temporada genera debate por los riesgos y el nivel de control en esos sectores.