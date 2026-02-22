Enduro del Verano: cuatro aprehendidos por picadas y más de 50 vehículos secuestrados en los operativos

ZONALES





En el marco del fin de semana del Enduro del Verano en Villa Gesell, se desplegó un amplio operativo de seguridad que dejó como saldo cuatro personas aprehendidas por realizar picadas ilegales, la incautación de sus camionetas y el secuestro de más de medio centenar de vehículos en distintos controles.





Picadas en los médanos: cuatro aprehendidos





El procedimiento más relevante se llevó adelante en la zona de Médanos del Norte, donde efectivos afectados al dispositivo preventivo detectaron cuatro camionetas Volkswagen Amarok realizando carreras clandestinas a alta velocidad en sectores no habilitados.





Según informaron fuentes oficiales, la maniobra representaba un grave riesgo tanto para los conductores como para terceros que circulaban por la zona. Los cuatro involucrados fueron aprehendidos y las camionetas quedaron secuestradas.





Desde el inicio del operativo especial se viene reiterando un mensaje claro: Enduro sí, picadas no.





Más de 50 vehículos secuestrados en los controles





Durante la jornada del sábado también se realizaron operativos especiales de control vehicular en distintos puntos estratégicos del partido, principalmente en accesos y zonas de mayor circulación vinculadas al evento.





Como resultado de estos procedimientos se secuestraron:





40 motos

8 cuatriciclos

1 UTV

1 automóvil

Los controles forman parte de un dispositivo preventivo planificado para ordenar el tránsito, reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo en un fin de semana que convoca a miles de turistas.





Controles nocturnos y alcoholemias positivas





Durante la noche del sábado 21 y la madrugada del domingo 22 se retomaron además los controles vehiculares nocturnos en puntos de alta concurrencia. Uno de los operativos se desarrolló en Avenida 3 y Paseo 111.





En ese marco se registraron:





4 vehículos demorados

8 infracciones labradas

6 alcoholemias positivas

63 vehículos controlados

También hubo intervención ante llamados por ruidos molestos y se disuadió una reunión en la zona de 105 y playa.





Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán durante todo el fin de semana con presencia reforzada en los sectores más concurridos, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos, turistas y visitantes en el contexto de uno de los eventos más convocantes del verano.