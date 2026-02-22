Qué son las doulas de fin de vida y de qué se trata esta práctica que busca romper el tabú sobre la muerte

“ La gente no quiere hablar de la muerte, le tiene mucho miedo . Pero es un tema humano, no un tema meramente médico ni sólo del cuerpo. La idea es que atravesemos ese miedo”, afirmó a TN Viviana Bilezker , psicóloga y fundadora de la Asociación El Faro. Con más de 35 años de experiencia, Bilezker lidera un movimiento que busca romper el tabú de la finitud en una cultura que, al negar la muerte, también termina negando la vida y el duelo.

Lo que propone: transformar la manera en la que nos conectamos con el hecho de morir , entender que la muerte es parte de la vida y mejorar el acompañamiento en los últimos días a través de la formación de doulas y acompañantes de fin de vida.

Así como las doulas de nacimiento asisten a las personas gestantes antes, durante y después del parto, las doulas de fin de vida (o doulas de la muerte) brindan apoyo emocional, espiritual y práctico a quienes transitan sus últimos días. No son personal médico; su labor no es curar el cuerpo, sino “cuidar el proceso” .

Para Bilezker, esa figura es clave para la preparación de lo inevitable: “La doula entra antes de la muerte, diseña un plan y colabora para ejecutarlo, adaptándose a cada situación única”. Sus tareas abarcan desde leer señales de muerte inminente hasta realizar rituales como cantar o tocar el cuerpo, y su presencia busca disipar el miedo y la desconexión que la medicalización de la muerte instauró.

“ La medicalización de la muerte , con todos los beneficios que puede tener, impide una verdadera preparación y aceptación de la muerte , hay una demanda de no morir”, sostuvo Bilezker al respecto.

Según recalcó, el sistema de salud actual, enfocado en la curación a toda costa, a menudo deja un vacío en la contención humana. “El impulso de no morir lleva a los usuarios a pedir más medicina, a no aceptar límites ”, señaló la especialista. Aquí es donde la doula actúa como un puente, ayudando a la familia a aceptar la realidad y a construir un plan de despedida que honre los deseos del paciente.

El rol de la doula es versátil: puede ir desde la gestión práctica —como la planificación del patrimonio, el legado y las directivas anticipadas—, hasta la dimensión emocional. Esto incluye, por ejemplo, ayudar a crear el ambiente que los clientes desean para sus últimos días, mediar en conversaciones difíciles con la familia y dar apoyo terapéutico a quienes se quedan tras la partida. “La forma en que cada uno se relaciona con su propio fin de vida es única”, resaltó.

La pasión de Bilezker por el tema nació a principios de los 90, cuando, en plena epidemia de HIV/SIDA, se unió a un grupo que acompañaba a personas en fin de vida por esta condición. “Me di cuenta en ese momento de que no estábamos preparados ni en lo personal, ni en lo social o en lo comunitario para responder a esta crisis . La tasa de letalidad era altísima, el miedo era intenso”, recordó,

“Entonces fue naciendo dentro de mí esta idea del acompañamiento en fin de vida como algo diferente de la asistencia en fin de vida, en el sentido que una cosa es tener un medicamento y otra cosa es sentarse a conversar con la persona, hablar sobre la muerte, hablar sobre su vida, hablar sobre su legado, sobre qué necesita , ahí se me configuró un rol", explicó.

De esta reflexión con colegas nació en 2008 la asociación El Faro, que Bilezker piensa “como una invitación a reunirse para conversar sobre estos temas que son tabú” y romper el paradigma de tomar a la muerte como algo trágico y dramático .

“La muerte es un proceso humano que es inevitable, que tiene mucho de natural y mucho de cultural: está cargada de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestra cosmovisión ”, sostuvo la psicoterapeuta; por eso, está convencida de que se puede generar una “cultura de acompañamiento y de la finitud”.

La premisa es contundente: al aprender sobre la muerte, aprendemos a vivir de manera más consciente .

La labor de instituciones como El Faro no se limita al acompañamiento individual. “Nuestra cultura nos inculcó el miedo a la muerte, el rechazo a la muerte, la ilusión de no morir y de la inmortalidad, pero cuando la gente toma conciencia de que se va a morir porque nació y no porque está enferma o vieja, empieza a amigarse con la vida ”, reflexionó Bilezker.

Para ella hay que romper el tabú, validar las emociones y entender que acompañar el duelo —aunque a veces “moleste” a una sociedad apurada— es una responsabilidad colectiva y requiere una red de contención.

Según destacó Bilezker, el duelo no comienza con el último suspiro . “El duelo anticipado se presenta cuando una persona pasa de poder caminar a no poder hacerlo”, explicó la psicóloga. Bajo esta mirada, cada pérdida de autonomía durante una enfermedad requiere una sabiduría propia para ser transitada.

“ En la vida tenemos innumerables duelos desde el día en que nacemos. Nacer ya es un duelo; en el momento de nacer muere un estado previo y da lugar a uno nuevo. Entonces, cuando hablamos de duelo, siempre hablamos de aprender a procesar cambios , un nacer y un morir, un terminar y un abrir, una despedida y una bienvenida".

Según la especialista, “ al duelo no se le da la importancia ni el tiempo que merece ” y dio por ejemplo los escasos plazos que contemplan las licencias laborales.

Además, destacó que aun con buenas intenciones a la hora de acompañar, “se apela a clichés y a frases hechas que poco le sirven a la persona en duelo y que muchas veces la aíslan”. En otras palabras, hay que aprender a acompañar el duelo, saber darle lugar al sufrimiento para aliviarlo.

Lorena es agente de prensa y, desde que es chica siente que tiene “mucha conciencia de muerte” . Cuando una amiga que vive en Canadá le hizo notar que “nunca estaba incómoda alrededor de la muerte” y le habló de las doulas, se puso a investigar y se anotó en la diplomatura de acompañantes de fin de vida que brinda El Faro.

“Me hizo entrar en contacto con algo que siempre estuvo en mí y me ayudó a transformarlo en un servicio a la comunidad”, explicó Lorena.

La primera persona que acompañó era un paciente joven, con ELA. “Llegamos a tener cuatro encuentros que fueron intensos, muy profundos y de mucha enseñanza”, recordó. Sobre estas citas, explicó que siempre son un poco imprevisibles: “Cada acompañamiento es un mundo”.

Según esta acompañante de fin de vida, se trata de construir “un espacio seguro , facilitar que la persona pueda contar lo que necesite contar o sentirse como quiera sentirse , sin juicio ni tapujos. Conectar con el dolor del otro , pero sin apropiárselo, desde la compasión".

“Si la persona quiere sentirse enojada por lo que esté pasando, que lo pueda decir porque quizás de pronto con su familia le da cosa mostrarse de esa manera para protegerla”, explicó Lorena. Lo que se brinda es una escucha neutra, la posibilidad de transitar emociones, de descargar sin temor a lastimar. “ Dejar que circule ese llanto y que haga su recorrido , que no se estanque”, sintetizó Lorena.

“ Morir es una experiencia solitaria, pero se puede acompañar las emociones que se viven, los miedos, los deseos, lo no dicho que quiere ser dicho ”, afirmó.

A veces, ni siquiera hace falta hablar. " El silencio también es necesario habilitarlo , no eludirlo", sostuvo Lorena y recordó el caso de un señor al que acompañó en un geriátrico. “Hablábamos mucho con él, pero había momentos muy lindos en los cuales yo le agarré la mano y nos quedábamos callados”. “Hay que ir viendo qué es lo que te permite la persona, observar y conectar”, resumió.

En un mundo que huye de la finitud, las doulas de fin de vida nos recuerdan que morir con dignidad, acompañados y en paz , es el último gran acto de amor y conciencia que podemos ejercer. Como concluye Bilezker: “ Prepararnos para la muerte también es parte de aprender a vivir mejor ”.

Fuente: TN