Se adelantan las tormentas: para qué día se esperan en Buenos Aires, según el SMN

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que podrían regresar las tormentas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense en los próximos días, según su último pronóstico.

De acuerdo con el organismo, el tiempo se mantendrá estable durante el fin de semana. Sin embargo, para el lunes 23 de febrero se prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones que comenzarán por la mañana.

Luego, las lluvias se intensificarán y para la tarde, hay entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas aisladas , que continuarán hacia la noche, pero con menor intensidad. Para esa jornada se estima una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 28.

Fuente: TN