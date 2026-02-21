Quién era “El Flaco”, el motociclista que murió atropellado por “La Toretto cordobesa”

NACIONALES

Cristian Martín Alanis (35) tenía sus amores y los cuidaba todos los días. Para los suyos, Martín lo era todo : buen hijo, buen hermano, buen padre y buen amigo, el que siempre estaba cuando alguien lo necesitaba. Hace una semana, él volvía a su casa en la ciudad cordobesa de Río Cuarto montado en su moto cuando fue embestido por un auto que conducía Camila Zabala (20) . Esto le costó la vida.

“Yo me levanto todos los días, me digo 'pasó esto' y me propongo estar fuerte para mí y para sostener a los demás. Paré la pelota y me empezó a caer la ficha, estoy tratando de aceptar. No sé qué le está pasando por la cabeza a la gente, hemos creado una sociedad monstruosa, estamos destrozándonos entre nosotros. Estamos a merced de que le pase a cualquiera ”, dice Gabriel Alanis mientras habla con Clarín .

Él es el hermano mayor de Martín, a quien llamaba “El Flaco” , y es quien lo define como “una persona simple, que trataba de estar positivo todo el tiempo y apoyar a los demás, que nunca se hacía drama para nada”.

Describe el día a día de su hermano como tranquilo: era empleado de una empresa manicera, y tenía como hobby juntarse con sus amigos, comer asado, jugar al truco y a la pelota. Principalmente, lo que más le gustaba era compartir tiempo con su única hija, de once años.

Gabriel hace memoria, pese al dolor, para volver a la madrugada del 14 de febrero. Al momento en que, en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martí, Camila Zabala en su Volkswagen Golf chocó a Martín , que volvía en su moto tras una reunión con amigos.

El impacto fue tan fuerte que Martín voló por los aires . Según informaron medios locales, una de las zapatillas de Alanís fue hallada en el techo de una casa. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, él ya no presentaba signos vitales: había muerto prácticamente en el acto.

Zabala siguió unos 300 metros más con la moto enganchada debajo de la rueda delantera, un ruido que despertó a los vecinos de la zona. El test de alcoholemia realizado tras el choque arrojó resultado positivo .

La chica no iba sola en el vehículo. Con ella viajaban dos amigas, de 20 y 22 años, que también habían consumido alcohol y dieron positivo en los controles. “Yo no sé quien es ella, sé que iba con acompañantes, iba con otras chicas más que son cómplices de esto que pasó ”, dice Gabriel.

Se investiga si Zabala, que fue detenida, estaba corriendo una picada clandestina con una camioneta minutos antes del impacto, ya que hay videos de cámaras de seguridad, difundidos por el noticiero de El Doce , que la muestran circulando a gran velocidad casi a la par de una camioneta.

“Con mi abogado estoy tratando de poder cambiar la carátula , que está en homicidio culposo agravado. Queremos que se cambie por homicidio simple ”, enfatiza.

Y añade: “Nosotros somos... éramos tres hermanos, Martín era el del medio. Era un papá abocado a su nena, eso no se ve hoy en día. Ella está acompañada por su mamá y su familia, y por nosotros. Es fuerte, pero obviamente que a ella la toca más de cerca y también está aceptando que su papá no va a estar más con ella en este plano ”.

Para avivar el reclamo de justicia por Martín, su familia está convocando a marchar pacíficamente el 24 de febrero a las 20 desde la Municipalidad de Río Cuarto hasta la Catedral. No solo por Martín, sino además por otras tres víctimas de inseguridad en la provincia.

En Instagram , la familia de la víctima abrió una cuenta en donde hace público su reclamo: “Queremos que se haga justicia y que la plata no haga impune a la culpable”.

La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, que espera el resultado de pericias clave para definir los próximos pasos. Mientras continúa la investigación, trascendieron posteos en redes sociales de la acusada que muestran su cercanía con el mundo del automovilismo . Se la veía asistiendo a competencias en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo carreras de rally en las sierras cordobesas.

Su caso traza similitudes con el de Felicitas Alvite , alias "La Toretto de La Plata". Alvite, quien en sus redes sociales (previo a este incidente) decía que cuando manejaba era como "Toretto" (el personaje de "Rápido y Furioso"), está acusada de homicidio simple con dolo eventual porque la justicia sospecha que chocó a Walter Armand (35) en la esquina de 13 y 32, de la capital bonaerense, mientras corría una presunta picada ilegal.

El proceso judicial tiene fecha para la instancia final: el Tribunal Oral Criminal II de La Plata estableció que el debate oral contra la joven que atropelló y provocó la muerte de un motociclista comenzará el 2 de noviembre de 2026 .

