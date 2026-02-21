“Dejaste a mi hija sin papá”: el crudo mensaje de la ex del motociclista atropellado a la “Toretto cordobesa”

Mientras avanza la investigación contra Camila Zabala (20), señalada por haber atropellado y provocado la muerte de Cristian Martín Alanis en Córdoba, el dolor de la familia de la víctima se expresa con fuerza en redes sociales.





Alanis tenía 35 años y era padre de una niña de 10. Su expareja y madre de la menor, Ayelén Canoneno, publicó un duro mensaje dirigido directamente a la joven imputada, en el que reclamó la pena máxima.





“Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, escribió sobre una captura de una imagen del Instagram de la acusada.





Según la causa, Zabala conducía un Volkswagen Golf la noche del hecho y viajaba junto a dos amigas. Las tres dieron positivo en el test de alcoholemia. Cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba a alta velocidad.





En otro posteo, Canoneno también apuntó contra las acompañantess de Zabala advirtiendo que continuará difundiendo información vinculada al caso.





“Las amigas de Camila Zabala que iban en esa camioneta empiecen a comunicarse conmigo si no quieren quedar tras las rejas todas. Voy a seguir subiendo videos, nombres y apellidos”, escribió,





Horas antes, la mujer había compartido en Facebook una carta abierta dedicada al padre de su hija. En ese mensaje íntimo, recordó proyectos que él tenía para la niña, como la casa con patio que había alquilado y los planes para compartir más tiempo juntos.





“Hola Tin, ¿cómo estás? Te escribo mañana porque es lunes (y cambiamos a Marti) Pero no aguanté y te escribo hoy... Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querés estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar“, escribió





“Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí. Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra... que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”, cerró.