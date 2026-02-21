Choque entre siete autos en la General Paz: hay 12 heridos

NACIONALES

Un choque múltiple que involucró a siete vehículos causó complicaciones en el tránsito de la avenida General Paz , a la altura de Zapiola, en sentido al Riachuelo.

El accidente activó un despliegue del SAME tanto terrestre como aéreo. Al menos 12 personas recibieron atención médica . La mayoría fue asistida en el lugar, mientras que una mujer de 40 años fue trasladada en helicóptero al Hospital Santojanni.

La paciente tenía un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, por lo que los médicos decidieron su derivación para estudios y control evolutivo. Entre los atendidos también había un adolescente de 15 años , que no requirió traslado.

El operativo además incluyó tres ambulancias y un helicóptero sanitario que aterrizó en la traza de la autopista para realizar la evacuación aérea, una maniobra que obligó a interrumpir la circulación.

El choque ocurrió en la bajada superior de la traza, un sector donde suelen registrarse frenadas bruscas por acumulación de tránsito . El accidente todavía es investigado, pero no se descarta que una reducción repentina de velocidad haya provocado la colisión en cadena.

Durante varios minutos, la circulación permaneció restringida , mientras trabajaban los equipos de emergencia y se removían los vehículos dañados. Personal de seguridad vial y tránsito organizó desvíos para evitar mayores congestionamientos en una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana.

Pasadas las primeras horas de la tarde, la situación comenzó a normalizarse por la liberación progresiva de carriles.

Fuente: TN