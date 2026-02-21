La NASA vuelve a retrasar la misión Artemis II, que llevará astronautas a la Luna: qué pasó y cuál podría ser la nueva fecha

El nuevo cohete de la NASA -que transportará el microsatélite argentino, ATENEA - sufrió otro contratiempo este sábado, lo que casi con seguridad retrasará hasta abril el primer viaje de astronautas a la Luna en 50 años .

El viernes, la agencia espacial había fijado el 6 de marzo como fecha para la misión Artemis II . Pero durante la noche, se interrumpió el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, informaron funcionarios. Un flujo estable de helio es esencial para purgar los motores y presurizar los tanques de combustible.

Este problema con el helio no tiene nada que ver con las fugas de combustible de hidrógeno que empañaron a principios de mes un ensayo general de cuenta regresiva del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y obligaron a repetir la prueba.

As an update to my earlier post. - The ICPS helium bottles are used to purge the engines, as well as for LH2 and LOX tank pressurization. The systems did work correctly during WDR1 and WDR2. - Last evening, the team was unable to get helium flow through the vehicle. This… https://t.co/Qte3nEXwQb

El administrador de la NASA, Jared Isaacman señaló una serie de posibles fallas : el filtro final entre el vehículo terrestre y el de vuelo; la interfaz umbilical del QD (quick disconnect); o la válvula de retención a bordo del vehículo, una falla similar a la del Artemis I. Independientemente de la causa, indicó, la única manera de acceder al área y solucionar el problema es en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) del Centro Espacial Kennedy.

“Comenzaremos los preparativos para el retroceso, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo”, afirmó Isaacman a través de X. Las próximas oportunidades de la NASA serán a principios o a finales de abril .

"Entiendo que la gente esté decepcionada con este acontecimiento. Esa decepción la siente especialmente el equipo de la NASA, que ha trabajado incansablemente para prepararse para esta gran hazaña", siguió Isaacman y adelantó una sesión informativa para los próximos días en la que se delineará el camino a seguir de la misión Artemis II y de otras misiones futuras.

Más temprano por la mañana, la NASA informó que se preparaba para devolver el cohete de 98 metros a su hangar para reparaciones, al tiempo que planteó la posibilidad de que el trabajo se realizara en la plataforma.

Las fugas de combustible de hidrógeno ya habían retrasado un mes el sobrevuelo lunar de Artemis II. Una segunda prueba de carga de combustible el jueves reveló casi ninguna fuga, lo que dio a los directivos la confianza para apuntar a un despegue en marzo. Los cuatro astronautas iniciaron su cuarentena de dos semanas el viernes por la noche, obligatoria para evitar gérmenes.

La interrupción del flujo de helio se limita a la etapa criogénica de propulsión interina del cohete SLS. Esta etapa superior es esencial para colocar la cápsula tripulada Orión en la órbita adecuada de gran altitud alrededor de la Tierra para las comprobaciones, tras el despegue. Después, se supone que debe separarse de Orión y servir como objetivo para los astronautas dentro de la cápsula, lo que les permitirá practicar técnicas de acoplamiento para futuras misiones a la Luna.

Durante el programa Apolo de la NASA, 24 astronautas volaron a la Luna entre 1968 y 1972 . El nuevo programa Artemis sólo ha completado hasta ahora un vuelo, una misión en órbita lunar sin tripulación en 2022.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se hizo eco del anuncio de la NASA y tuiteó: "Sigamos mirando el cielo con orgullo. Somos parte de este viaje".

La misión Artemis II es particularmente observada en la Argentina porque transportará el microsatélite nacional ATENEA , que transitará la órbita más lejana de la Tierra en la historia de nuestro país: 75.000 km del planeta .

Hace minutos el administrador de la NASA, Jared Issacman, informó que el cohete SLS deberá volver al Edificio de Ensamblaje de Vehículos, ya que se detectó una falla en el sistema de flujo de helio luego de operaciones de rutina. Con esta novedad, es probable que la ventana de… https://t.co/LYkWvUyrXW

ATENEA pesa apenas 13 kilos y tiene el tamaño de un microondas . Durante su misión, el microsatélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales ante el ambiente espacial, recopilar datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance para la exploración del espacio profundo.

Sin embargo, sólo estará orbitando unas 20 horas , antes de desprenderse de Orión y desintegrarse en su paso por la atmósfera.

Fuente: Clarín