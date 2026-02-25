“Queremos saber qué pasó”: el desesperado pedido de una madre para encontrar el cuerpo de su hijo asesinado

Pasaron casi 1.500 días desde la última vez que Norma habló con su hijo Salvador. Desde el 13 de julio del 2020, en plena pandemia de Covid, el hombre desapareció y nunca más se supo qué pasó con él.

La investigación llevó a juicio a uno de sus mejores amigos, Darío Rubén Dening (58), quien luego de un juicio fue condenado por el homicidio de Salvador Altamura (48) , un empresario y abogado quilmeño, fanático de las motos, cuyo cuerpo nunca apareció.

Norma sigue pidiendo que si alguien tiene alguna información para saber qué pasó con su hijo, que la diga, “para poder darle una cristiana sepultura y que su hija tenga a donde llevarle una flor”.

Este miércoles 25 de febrero, Salvador hubiese cumplido 54 años. Desde hace casi seis años que su familia intenta por todos los medios saber qué pasó con él. Si bien reconoció que las esperanzas de que esté vivo son nulas, Norma pidió a todos los que puedan aportar información que lo hagan.

“ Queremos saber qué pasó , si alguien sabe que diga lo que pasó; si lo mataron, si lo cremaron, si lo hicieron picadillo, pero saber que ocurrió”, dijo a Clarín la madre de Salvador.

Norma y otros familiares de Salvador iniciaron una campaña con la colocación de afiches en varias zonas de Quilmes en los que ofrecen una recompensa: “Si viste, si escuchaste, si presenciaste alguna situación o sabes dónde está”.

“ No hay datos fehacientes de dónde puede estar el cuerpo ”, sostuvo Norma sobre los restos de su hijo.

La mujer y su marido Aldo (79) continúan trabajando en un emprendimiento familiar. Siguen sin bajar los brazos para poder saber lo que pasó luego de que su hijo salió a caminar con Dening, a quien conocía desde el colegio primario.

“Espero que alguien que haya visto u oído algo, o presenciado o sospeche algo que tenga cierto fundamento. Esperamos que se comunique al teléfono (115591-8459) o con la Fiscalía N° 7 de Quilmes. Su identidad será reservada”, expresó.

La fiscal Ximena Santoro estuvo a cargo de la última parte de la instrucción de la causa. La fiscal desdobló el expediente y envió a juicio a Dening por el homicidio de Altamura, por el que fue condenado a perpetua en 2023.

La búsqueda del cuerpo continúa en otro expediente. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten datos.

“Apelamos al detenido, que fue condenado, si quedó algo en su conciencia que hable para saber qué sucedió ”, suplicó Norma.

Norma se preguntó varias qué pasó en el galpón de la calle Rodríguez Peña al 1200, en Bernal. Según se precisó en el juicio, hasta allí llegaron los dos hombres luego de salir a caminar.

“Allí lo atacaron o lo engañaron y lo llevaron a otro lado”, creyó la madre de la víctima. Ella habla en plural porque está segura de que Dening no actuó solo.

“Estamos de acuerdo de que él solo no lo hizo. Sigo creyendo que no lo mató, sino que lo entregó y que hay terceras personas involucradas y que saben que pasó”, señaló.

Norma creyó todo este tiempo que su hijo no pudo percibir que Dening no era una persona confiable porque lo veía como un amigo al que conocía desde hacía más de cuatro décadas.

“Mi hijo sabía que Dening tenía arrebatos, pero de ahí a una cosa como esto, jamás. Lo que creo que pasó ese día es que fueron a caminar, volvieron hasta el galpón y ahí lo atacaron o lo engañaron y lo llevaron para otro lado ”, aseguró Norma, que agregó que Salvador medía más de 1,90 metros.

Sobre el por qué Dening hizo eso con su amigo, Norma aseguró que le había pedido 10 mil dólares a su hijo y que Salvador accedió a darle solo dos mil, según se dijo en el juicio.

“Le dijo ‘es lo último que te doy’, y le pidió que se lo devuelva, pero la plata no con objetos, y sino que era la última vez que le daba. Eso paso a finales de junio”, sostuvo. A los pocos días no se supo más nada del abogado.

Salvador Altamura fue visto por última vez el 13 de julio de 2020, a las 17.08, cuando se encontraba junto a Dening en un galpón ubicado en Rodríguez Peña 1210, de Bernal.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Santoro sostuvo que Dening "a fin de preparar su posterior accionar ilícito y con el propósito de lograr su impunidad le dio muerte a Salvador Altamura ".

Para la fiscalía, luego de asesinar a su amigo, el ahora condenado tomó la moto de la víctima y se dirigió hacia su departamento, ubicado en 25 de Mayo 217, en pleno centro de Quilmes, donde "se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero no especificada y un arma de fuego calibre 9 milímetros", propiedad del abogado.

Al momento de ser detenido, mientras intentaba ingresar en bicicleta a la provincia de Entre Ríos, Dening tenía en su poder la suma de 386.662 pesos y 31.500 dólares , con los que intentó sobornar a los efectivos para que lo dejaran libre, y vestía una campera que era de Altamura.

En el juicio, llevado a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Quilmes, Dening se declaró inocente, aunque finalmente lo hallaron culpable del delito de homicidio criminis cause .

