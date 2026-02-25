Acusan a una secretaria de envenenar a un médico para ocultar un desvío de casi 100.000 dólares

INTERNACIONALES





Una secretaria de una tradicional clínica médica en el estado de Espírito Santo fue detenida en octubre de 2025 acusada de envenenar durante al menos un año al cardiólogo Victor Murad, de 90 años, para ocultar un millonario desvío de dinero.





Según la investigación del Ministério Público do Espírito Santo, la mujer, identificada como Bruna Garcia, habría administrado arsénico de forma sistemática al médico, uno de los nombres más respetados de la medicina en la región. El fraude superaría los 544 mil reales.





De acuerdo con la causa, la acusada trabajaba en la clínica desde 2013 y tenía control total sobre las finanzas del profesional, quien no utilizaba herramientas digitales. La sospecha es que comenzó a envenenarlo cuando los desvíos estaban a punto de ser descubiertos. La sustancia habría sido mezclada en alimentos y bebidas.





La ingesta fue confirmada mediante un análisis capilar, que determinó que Murad había sido envenenado durante al menos un año y tres meses. La imputada permanece detenida y será llevada a juicio por intento de homicidio calificado, mientras que su defensa niega las acusaciones.