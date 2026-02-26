Quemar canela y ponerla en un vaso con sal: para qué sirve y qué beneficios tiene

NACIONALES

En el mundo de los trucos caseros y los rituales para el hogar, hay uno que se volvió furor: quemar canela y ponerla en un vaso con sal .

Esta combinación, con clásicos tanto en la cocina como en la limpieza energética, promete desde ahuyentar moscas y mosquitos hasta renovar la energía de los ambientes.

Cuando la canela se quema, libera un aroma intenso y especiado que, según la tradición, ayuda a:

Si bien es una técnica segura, es importante remarcar que no reemplaza a los repelentes específicos , y el efecto es limitado en exteriores o ambientes muy grandes. Por lo tanto, funciona como complemento.

Fuente: TN