MADARIAGA: Tiene frondosos antecedentes y lo encontraron en la calle llevando un TV sin poder justificar su origen

MADARIAGA

Personal policial secuestró un Smart TV que estaba en manos de un hombre con frondosos antecedentes que no pudo justificar su origen.





Todo ocurrió este jueves en la intersección de Uruguay y Rivadavia, luego de un llamado de advertencia desde el COM que alertaba sobre el hombre.





Al arribar al sitio, los efectivos identificaron y vieron que tenía un televisor marca THS de 43 pulgadas.





Según se informó oficialmente, el hombre no pudo presentar documentación ni acreditar la legítima procedencia del aparato, por lo que se procedió a su incautación por razones de necesidad y urgencia. Tanto el televisor como el involucrado fueron trasladados a la dependencia policial a los fines legales correspondientes.



