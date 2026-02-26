Iban en un auto robado, eludieron un control y los detuvieron tras una persecución en el sur de la Ciudad

Cuatro hombres iban dentro de un Peugeot 208 por Villa Lugano. A la altura de avenida Roca y Soldado de la Frontera recibieron una orden de detención, pero no la acataron. En ese momento comenzó una persecución que terminó a más de tres kilómetros de distancia , con un intento de escapar a pie. Todos quedaron detenidos.

El operativo comenzó cuando, a través del sistema Anillo Digital, se detectó que el auto tenía un pedido de secuestro vigente por robo. Fue así que, tras un seguimiento por cámaras, en avenida Roca la Policía de la Ciudad intentó que el vehículo se detuviera.

La persecución quedó grabada por las cámaras de seguridad porteñas, además del sistema de comunicación policial. "Se da a la fuga, se da a la fuga", fue el comentario que activó la persecución.

En las imágenes se ve a dos motos ir a toda velocidad detrás del auto marrón, que para tratar de eludir a la Policía invadió carriles del metrobus y hasta manejo por la vereda. "Para Soldati, para Soldati", se escucha en el video, mientras el conductor del auto sigue mordiendo esquinas.

En una de esas maniobras temerarias, ya con más policías en el operativo, el Peugeot 208 dobla demasiado abierto y choca de frente contra un auto gris que estaba estacionado en Lacarra 3400.

En ese momento, rodeados por los agentes, los cuatro ocupantes del auto se bajan del vehículo y salen corriendo en diferentes direcciones. A uno lo tuvieron que correr por un pasillo. A otro lo detuvieron cuando intentaba escurrirse por los techos y saltar rejas.

Los detenidos son tres ciudadanos argentinos y uno paraguayo. El auto tenía una chapa falsa, un sticker pegado sobre la patente original. Tras las inspecciones, descubrieron que el número de chasis y motor correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo ocurrido en el GBA, desde diciembre de 2025.

Además, se incautaron 486.250 pesos, 1.500 dólares, idumentaria deportiva y urbana, teléfonos celulares, relojes, tarjetas bancarias, una consola de videojuegos, llaves, guantes y elementos de joyería.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, que dispuso las detenciones por encubrimiento y atentado y desobediencia a la autoridad y el secuestro del auto.

Fuente: Clarín