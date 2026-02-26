Encontraron muertos a un padre, a una madre y a su hijo: investigan si el hombre los asesinó y se suicidó

NACIONALES

Encontraron muertos a un padre, a una madre y a su hijo e investigan si el hombre los asesinó y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la ciudad de Caseros , partido de Tres de Febrero. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto doble homicidio seguido de suicidio.

El alerta se inició a partir de un llamado al 911 realizado por una mujer que manifestó su preocupación al no poder comunicarse desde hacía varias horas con su hermano, que vivía en ese lugar. Al llegar, el personal policial se entrevistó con ella y, con su autorización, ingresó a la propiedad, según informaron fuentes policiales a TN.

Allí, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida del hombre en uno de los ambientes. En el dormitorio matrimonial, en tanto, hallaron fallecida a su pareja y, junto a ella, al hijo de ambos, de 13 años . De acuerdo a las primeras observaciones realizadas en la escena, los tres tenían lesiones compatibles con heridas de arma de fuego.

Fuentes del procedimiento indicaron que la casa no tenía signos de violencia ni de ingreso forzado, elemento que refuerza la línea investigativa de un hecho ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

La mujer que dio aviso a las autoridades señaló que el hombre -su hermano- atravesaba problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año. Asimismo, no se registraban antecedentes previos de violencia familiar, indicaron las fuentes.

La escena fue preservada para el trabajo de los peritos forenses, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar con precisión la mecánica de lo ocurrido. Los resultados de las pericias y de las autopsias serán clave para confirmar la hipótesis principal y establecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN