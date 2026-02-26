Se hundió un barco pesquero en Río Negro y hay un tripulante desaparecido

Se hundió un barco pesquero frente a las costas de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro , y hay un tripulante desaparecido . El hecho ocurrió cuando dos embarcaciones, el “Marina Z” y el “Heleno A”, navegaban en convoy desde el muelle local rumbo a Quequén, en Buenos Aires.

Durante la travesía por aguas del Golfo San Matías, el “Heleno A” sufrió un accidente y se hundió. Frente a esta situación, la otra embarcación avisó de inmediato a las autoridades.

Apenas recibió la alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Búsqueda y Rescate) por persona desaparecida y movilizó todos los recursos marítimos y aéreos disponibles hacia la zona del accidente.

Según informó Prefectura Naval Argentina , en el operativo participa el guardacostas GC-69 “Río Paraná” , que realiza tareas de rastrillaje en la zona, acompañado por un pesquero que operaba cerca del lugar.

Además, se sumaron aeronaves institucionales : un avión que despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero que efectuó sobrevuelos en el sector. También se ordenó el desplazamiento del guardacostas GV-26 “Thompson” para reforzar la búsqueda.

Los tripulantes que lograron ser rescatados fueron desembarcados en el Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. y trasladados a un centro de salud para su evaluación médica. Todos se encuentran en buen estado de salud.

Sin embargo, la búsqueda continúa en condición pendiente. Prefectura mantiene el despliegue de medios marítimos y aéreos, con tareas de rastrillaje en superficie para intentar dar con el tripulante desaparecido.

