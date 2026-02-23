Qué significa que una persona use mucho el sarcasmo, según científicos argentinos

NACIONALES

El sarcasmo es una forma de comunicación que se utiliza cuando una persona está intentando ser irónica o burlarse de la otra. Se exponen situaciones que, aunque pueden sonar obvias, mucha gente no distingue ese tono diferente.

Según la ciencia , basado en un estudio argentino realizado por el Conicet -que fue el primero en estudiar el sarcasmo en la lengua española- hay un significado detrás de usarlo mucho , como también detrás de no entenderlo.

Para utilizar el sarcasmo uno tiene que entender no solo el lenguaje, sino ciertos códigos culturales -a veces llamados de calle- para poder usarlo rápidamente y que salga de manera natural. Pero entender el sarcasmo, esa puede ser una parte difícil.

La gente que lo suele poner en práctica en muchas ocasiones suele tener una agilidad mental diferente, para poder descifrar el contexto de la conversación y que su cerebro envíe la respuesta irónica rápidamente.

El estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina ( Conicet ), que fue el primero en hacer una investigación en habla hispana sobre este tema, se posa en el entendimiento de este lenguaje irónico.

El resultado final de este estudio intenta descifrar si el nulo entendimiento del sarcasmo puede estar vinculado a diferentes enfermedades mentales . Aunque todavía resta tiempo para que pueda haber conclusiones, las primeras investigaciones dejaron algunos datos sorprendentes.

Si esto se llega a probar gracias a la investigación de los científicos argentinos, podría ser un gran avance para tener un test cognitivo que podría activar una alarma para detectar diferentes enfermedades mentales, a través de la nula comprensión del sarcasmo y la ironía.

La prueba en la que baso su investigación el Conicet no solo fue innovadora por haber sido la primera en habla hispana, sino también por el método que utilizó. En la mayoría de los estudios se usaban test demasiados complejos para medir el entendimiento del sarcasmo, pero en este caso, los científicos usaron historietas sencillas de elaboración propia.

En estas se comparaban situaciones de lenguaje normal en una conversación y el uso del sarcasmo. Mientras los voluntarios leían e interpretaban esto, los científicos monitoreaban su actividad cerebral para sacar conclusiones.

Los primeros resultados mostraban una increíble y extensa red frontotemporal-parietal que se utilizaba en el proceso de reconocimiento del sarcasmo, por lo que se entiende que conlleva un engranaje grande del cerebro para comprenderlo.

Esta muestra de activación de una red cerebral extensa fue más grande que en cualquiera de los estudios de habla inglesa. Los científicos creen que se puede deber al lenguaje, o al método utilizado , que no necesitaba de tanta información previa como si pasaba en las investigaciones anteriores.

Como descubrió el estudio de los científicos argentinos, el cerebro necesita poner en marcha una amplia red para la comprensión del sarcasmo, y, además, para poder entenderlo, tiene que haber una correcta interpretación del contexto y la información, lo que los responsables de este estudio llaman Teoría de la Mente .

Esta teoría expone que, para poder entender el sarcasmo, una persona debe poder comprender lo que está pensando la otra. El contexto de la conversación, el tono de voz , las caras que acompañan las frases, son datos que, si alguien no tiene la capacidad de interpretarlos, difícilmente entenderá la burla de la ironía.

Los investigadores incluso aclaran que es por esta razón que la inteligencia artificial , tan presente en los últimos años en diferentes áreas de la vida, no puede comprender el sarcasmo, porque no entiende el contexto, por ende, no puede interpretar correctamente la información.

