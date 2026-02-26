Qué significa que el árbol de jade tenga hojas marrones y cómo solucionarlo

NACIONALES

El árbol de jade es una de las suculentas más populares para tener en casa. Muchos lo eligen porque es fácil de cuidar y porque, según la creencia, trae prosperidad al hogar. Pero si sus hojas se ponen marrones , es importante saber que algo está fallando.

Las manchas marrones, los bordes secos o las hojas que se caen pueden tener varias causas en la planta . Acá te contamos cuáles son las más comunes y cómo podés recuperar tu árbol de jade antes de que sea tarde.

Sí, si están completamente dañadas. Retiralas con una tijera desinfectada para que la planta no gaste energía en partes que no se van a recuperar. Si la mancha es chica y la hoja sigue firme, podés dejarla y observar.

Fuente: TN