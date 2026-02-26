Dejar un vaso con agua al lado de la cama por la noche: por que lo recomienda el Feng Shui

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que se utilizan como herramientas simbólicas para armonizar los espacios y mejorar la calidad del descanso.

Para estas prácticas, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, ya que la noche es considerada un momento de renovación energética, ideal para equilibrar emociones y favorecer un sueño reparador.

Uno de los consejos más mencionados es dejar un vaso con agua al lado de la cama, al que se le atribuyen propiedades vinculadas con la absorción de energías negativas y la armonización del ambiente mientras la persona duerme.

Para potenciar su efecto simbólico y mantener el equilibrio energético del dormitorio, se recomienda prestar atención tanto al recipiente como al lugar donde se lo ubica:

Según estas creencias, no es recomendable ubicar el vaso debajo de la cama ni detrás de puertas, ya que se considera que la energía debe circular libremente y el objeto debe estar visible.

Bien ubicado, el vaso con agua puede funcionar como un símbolo de limpieza energética y calma nocturna, siempre acompañado de una intención clara y de hábitos saludables que favorezcan el descanso y el equilibrio emocional.

Fuente: TN