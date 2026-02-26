OSTENDE: Detienen a un joven de 19 años por tenencia de pornografía infantil agravada

ZONALES

Un joven de 19 años fue detenido en la localidad de Ostende, acusado del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años.





La causa se inició a partir de una denuncia de la organización Missing Children Argentina, lo que dio lugar a una investigación judicial que permitió identificar al sospechoso.





La investigación estuvo a cargo del fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, en conjunto con la DUOF (Delegación de Unidad Operativa Federal) de Pinamar de la Policía Federal Argentina.





Allanamiento y secuestro de pruebas





En el marco de la pesquisa, se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado en Ostende. Durante el procedimiento se secuestró su teléfono celular, dispositivo que posteriormente fue sometido a peritaje.





Según se informó, en el aparato se halló una importante cantidad de imágenes de abuso sexual infantil.





La pericia técnica fue realizada por la División Comunicaciones de la Policía Federal Argentina con sede en Mar del Plata, cuyos especialistas participaron activamente del operativo.