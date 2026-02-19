Qué siente tu perro cuando lo dejás solo, según expertos en comportamiento canino

NACIONALES

Cuando hablás con tu perro , no solo estás usando palabras: tu tono, tus gestos y tu presencia física hablan tanto como tus palabras. Y esa comunicación empieza a construirse desde que estás con él hasta cuando no estás .

Los especialistas en comportamiento canino aseguran que la forma en que un perro vive la ausencia de su dueño puede tener impacto en su bienestar emocional: puede ir desde tranquilidad hasta ansiedad o dependencia emocional, según cómo se haya manejado esa separación antes.

En este sentido, Alan Peiró , adiestrador argentino, advierte que los perros no hacen las cosas “por venganza” ni planifican un castigo por quedarse solos , sino que muchas de sus conductas tienen una base emocional más básica relacionada con ansiedad, aburrimiento o falta de límites .

Para Peiró, lo que muchos interpretaban como “venganza” o “salirse con la suya” cuando un perro queda solo está mal interpretado. “ Tu perro no hace las cosas por venganza . No rompe cosas ni hace pis en tu zapato para castigarte. No te equivoques: esto es ansiedad , frustración o falta de estimulación”, indica.

Según el experto, cuando un perro queda solo y desarrolla conductas como ladrar excesivamente, romper objetos o hacer sus necesidades donde no corresponde, no lo hace por motivos rencorosos , sino porque:

En otras palabras, lo que muchas personas interpretan como “respuesta emocional humana” del perro, como venganza o castigo, no es eso desde la mirada canina, sino una reacción natural a una situación que no sabe manejar por falta de entrenamiento o límites claros.

Peiró también plantea que otra forma de interpretar las conductas relacionadas con la ausencia es observar si un perro puede quedarse solo con autonomía emocional o si, por el contrario, depende constantemente de la presencia humana:

“Si duerme con vos, pero puede quedarse solo sin sufrir y pasarlo mal, perfecto . Ahora bien, si duerme co vos porque no puede separarse ni un segundo, ahí sí hay un problema de dependencia emocional ”.

Esto es clave: no todos los perros sienten igual la soledad , y la diferencia se ve en cómo responden cuando se quedan solos:

Es decir, para el especialista, no es malo que un perro duerma con vos, pero sí es importante que también sepa estar solo sin angustiarse.

Basado en lo que Peiró explica en sus videos y publicaciones, el enfoque para que un perro viva mejor la soledad debe incluir:

Peiró subraya que perros emocionalmente equilibrados no ven la soledad como algo para temer , sino como un período de descanso o autonomía, no como un motivo para estresarse, frustrarse o “vengarse”.

Los especialistas en conducta canina destacan que, cuando un perro aprende a quedarse solo sin angustiarse:

Si notás que tu perro se angustia cada vez que lo dejás solo — llorando, ladrando o mostrando dependencia extrema — lo ideal es consultar con un educador o conductista canino cualificado para diseñar una estrategia adaptada a su personalidad y necesidades.

Fuente: TN