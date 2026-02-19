PASÓ EN CNM 93.3: Una obra paralizada de ABSA provoca el vertido de efluentes sobre Madariaga y evalúan denuncias

ZONALES

El martes CNM Radio advirtió sobre el volcado de fluidos cloacales desde Villa Gesell sobre el partido de Madariaga en unos canales construidos a unos 300 metros de la Ruta 11 y con una extensión de 2,3 kilómetros.





En el programa Informe Central mostraron imágenes satelitales que demuestran el crecimiento de los piletones y explicaron el porqué de la existencia de los mismos. En el año 2023 se licitó una obra para la ampliación de la planta depuradora con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. esa obra iba a ser administrada y controlada por el ENOHSA. En 2024 comenzó la ejecución de trabajos por 30 millones de dólares apara triplicar la capacidad de filtrado dado que la planta actual data de la década de los 90 y no tiene capacidad para tratar todo lo generado.





En 2025 el ENHOSA desapareció por el achicamiento de oficinas del estado y todo se paralizó. Hay unas 3 piletas sin funcionar y el nivel de trabajo es ínfimo en esa sede de ABSA.





El detalle radica en un supuesto permiso transitorio que se le dio a ABSA por parte de la provincia de Buenos Aires para un volcado de efluentes en piletones. El paso de los meses hizo que una zanja única se transformara en una ele de más de 2 kilómetros que casi pasa inadvertida porque aparenta estar escondida desde el obrador de Ruta 11 hasta el sector trasero de central eléctrica Smith.





Tras el informe periodístico del programa autoridades de inspección, legales y frente de ruta 11 del municipio de General Madariaga se presentaron en la ruta interbalnearia a fin de constatar en un acta el derrame cloacal de la ciudad de Villa Gesell que ingresan al partido de General Madariaga.





Tras las imágenes con el drone y el trabajo realizado en campo, se observó que frente a la planta depuradora geselina han realizado un canal de desagote cloacales que traspasa los límites jurisdiccionales entre ambos municipios.





A su vez, hay otro cruce de efluentes cercano a la rotonda de ingreso de Villa Gesell, los cuales desembocan en un canal de 2 kilómetros de longitud que pasa por detrás de la distribuidora Coca Cola y la Central Eléctrica de la Costa, llegando hasta el obrador montado para la obra de la doble vía.





Ante esto, Madariaga evalúa realizar acciones judiciales por los efluentes derramados.



