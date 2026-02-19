Tembló Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 de magnitud bajo el océano Atlántico cerca de la costa

Un fuerte temblor sorprendió esta mañana a los barrios de la zona sur de Mar del Plata, entre el faro y Chapadmalal, a raíz de un sismo registrado a escasa profundidad en la costa del mar Argentino, en un movimiento telúrico poco habitual para esta región de la provincia de Buenos Aires.

Según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se produjo a las 8:15 de este jueves, a unos 9 kilómetros de profundidad.

En una jornada atravesada por el escaso movimiento en las calles que produjo el paro general de la CGT, el temblor sorprendió a los marplatenses que salieron de sus casas a ver qué pasaba.

Los reportes del Inpres precisaron que el movimiento tuvo una magnitud de 4,9 en la escala de Richter, un registro alto para esta región.

Los especialistas descartan la posibilidad de que se produzca un tsunami , puesto que el temblor fue de intensidad baja. Sin embargo, el fenómeno causó revuelo, dado que es una novedad para la ciudad costera.

Vecinos de diferentes barrios de la zona sur del partido de General Pueyrredon comentaron por las redes sociales y en los medios locales que si bien el movimiento duró "pocos segundos", se sintió con fuerza porque se movieron lámparas y el agua de piletas y peceras.

Fuente: Clarín