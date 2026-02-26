Qué siente tu perro cuando cambiás su rutina, según expertos en comportamiento animal

NACIONALES

Cuando hablás con tu perro , no solo estás usando palabras: tu tono, tus gestos y tu presencia física hablan tanto como tus palabras. Y esa comunicación empieza a construirse desde que estás con él hasta cuando no estás.

Los especialistas en comportamiento canino aseguran que la forma en que un perro vive los cambios en su rutina diaria puede tener impacto en su bienestar emocional: puede ir desde tranquilidad hasta ansiedad, dependiendo de cómo se introduzcan esos cambios y de la personalidad del animal.

En este sentido, la veterinaria y etóloga Dr. Kristin Wuellner , experta en comportamiento canino, explica que “los perros desarrollan un ‘reloj interno’ basado en las señales de su entorno y las rutinas diarias, por lo que cambios bruscos en horarios de alimentación, paseos o actividades pueden generar confusión y estrés si no se introducen gradualmente”. Según Wuellner, mantener una estructura consistente ayuda a reducir la ansiedad y a que el perro se sienta más seguro ante variaciones en su vida cotidiana.

Según la especialista, cuando un perro enfrenta cambios de rutina, las reacciones más comunes incluyen:

Es importante destacar que estas conductas no son “caprichos” ni un intento de castigo hacia el dueño, sino respuestas naturales a la falta de predictibilidad y estructura que los perros necesitan para sentirse seguros.

Los expertos destacan que la rutina diaria funciona como una guía que les permite anticipar eventos importantes, como paseos, comidas o momentos de juego. Cuando esa estructura cambia de manera abrupta, pueden aumentar los niveles de estrés y ansiedad.

Para ayudar a que un perro se adapte mejor a cambios en su rutina, los especialistas sugieren:

Comprender cómo percibe tu perro los cambios cotidianos no solo ayuda a reducir su estrés, sino que fortalece el vínculo con él y promueve un bienestar emocional más profundo en su día a día.

Fuente: TN