¿Qué defecto puede arruinar tus relaciones, según tu fecha de nacimiento?

La numerología es, para quienes creen en ella, una herramienta que permite entender aspectos profundos de la personalidad y anticipar posibles conflictos en las relaciones, que se logra a partir de la fecha de nacimiento .

En este marco, a través de un cálculo sencillo, el número de vida puede señalar el defecto que, si no se trabaja, podría ser un inconveniente en el amor.

Para conocer cuál es el tuyo, debés escribir el día, mes y año de cuando naciste en números. Luego, tenés que sumar todos los dígitos . Si el resultado es de dos cifras, sumá esos dos números hasta que te quede uno solo (del 1 al 9). Por ejemplo: si naciste el 14/03/1985, sumás 1+4+0+3+1+9+8+5 = 31. Después, 3+1 = 4. Ese es tu número de vida .

Son personas con mucha fuerza y liderazgo, pero pueden volverse dominantes o pensar solo en sus propios objetivos. Si no equilibran su ambición con empatía, pueden pasar por encima de las necesidades de su pareja.

Extremadamente cooperativos y emocionales, los número 2 suelen tomarse todo muy a pecho. Si sienten que no reciben el mismo cariño que dan, pueden guardar resentimiento y sufrir en silencio.

Expresivos y alegres, pero a veces evitan las charlas profundas o los compromisos serios. Esta actitud puede frustrar a quienes buscan una relación más estable.

Prácticos y dedicados, pero demasiado estructurados. Les cuesta adaptarse a los cambios o a las necesidades emocionales de la pareja, lo que puede generar distancia.

Aventureros y amantes de la libertad, suelen esquivar el compromiso prolongado. Si la relación exige estabilidad, pueden sentirse presionados y buscar escaparse.

Muy leales y atentos, pero pueden volverse controladores o demasiado protectores. Esto puede asfixiar a la pareja y generar tensiones por falta de espacio.

Introspectivos y reflexivos, a veces se aíslan y no expresan lo que sienten. Esa distancia puede ser vista como desinterés, aunque no lo sea.

Ambiciosos y decididos, suelen poner sus metas por encima de la relación. Sus expectativas altas pueden generar presión y desgaste si no las equilibran con afecto.

Compasivos y soñadores, pero tienden a idealizar el vínculo y a olvidarse de sí mismos por complacer al otro. A largo plazo, esto puede crear desequilibrios y frustraciones.

Fuente: TN