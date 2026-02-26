Paulina Laurila, experta canina: “Cómo paseamos a los perros puede ir en contra de su comportamiento natural”

NACIONALES

Hay personas que creen que pasear al perro es sólo sacarlo a hacer sus necesidades y volver a casa, pero no siempre se tiene en cuenta cómo esta rutina impacta en su bienestar emocional y conductual. La forma en la que se realizan los paseos puede reforzar o ir en contra de los instintos naturales del animal. Ahora, ¿puede la manera de pasear a un perro afectar negativamente su comportamiento?

“ La forma en que paseamos a los perros puede ir en contra de su comportamiento natural ”, explicó Paulina Laurila, especialista en comportamiento animal. Según la experta, muchos de los problemas de ansiedad , frustración o hiperactividad que presentan los perros están directamente relacionados con paseos demasiado cortos, estructurados o restrictivos, que no les permiten explorar el entorno como lo harían de manera natural.

Laurila detalla que caminar siempre al mismo ritmo , con la correa tensa y sin permitir que el perro huela o investigue, puede generar estrés acumulado . Para los perros, olfatear no es una distracción, sino una necesidad biológica : a través del olfato procesan información , se relajan y regulan sus emociones . Cuando este comportamiento se limita, el animal puede manifestar frustración dentro del hogar.

Los especialistas en comportamiento animal coinciden en que el paseo cumple una función mucho más profunda que el ejercicio físico . Estudios sobre etología canina indican que permitir momentos de exploración libre durante la caminata ayuda a reducir niveles de ansiedad y mejora la conducta general del perro. El olfato, considerado su sentido principal , actúa como una forma de estimulación mental clave para su equilibrio emocional .

Además, investigaciones en comportamiento animal muestran que los paseos demasiado breves o repetitivos pueden provocar conductas problemáticas como ladridos excesivos, destrucción de objetos o dificultad para relajarse en casa. Por eso, la calidad del paseo es tan importante como su duración.

Lo que recomienda Laurila y otros especialistas en comportamiento canino es:

Estos hábitos no solo mejoran la experiencia del paseo, sino que también contribuyen a un perro más equilibrado, tranquilo y con menos problemas de conducta dentro del hogar.

Fuente: TN